Harfuch da a conocer paradero de Rocha Moya ¿Quién lo está protegiendo?

Las especulaciones sobre el paradero de Rubén Rocha Moya siguen creciendo luego de versiones que aseguraban que el mandatario habría salido del país en medio de las investigaciones y operativos contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado.

La incertidumbre aumentó después de que integrantes del gabinete de seguridad federal fueran cuestionados sobre el tema en plena conferencia nacional, provocando nuevas dudas sobre el papel del gobierno y la situación del político sinaloense.

En Ovaciones te decimos todo sobre el caso de Rúben Rocha Moya y lo que Harfuch mencionó sobre el operativo Enjambre.

También lee: ' Súper niño' amenaza el clima de México ¿Qué es este fenómeno?

Harfuch da a conocer dónde se encuentra Rocha Moya

Durante una conferencia encabezada por integrantes del gabinete de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respondió directamente a los cuestionamientos sobre la ubicación de Rocha Moya.

El funcionario negó que el gobernador con licencia haya abandonado México y aseguró que actualmente permanece en Sinaloa.

"El gobernador está en Sinaloa, no está reservada su ubicación, está en su estado", declaró García Harfuch ante medios de comunicación.

La declaración ocurrió luego de que periodistas preguntaran si el gobierno federal estaba ocultando información sobre el mandatario o si existía algún esquema especial de protección.

Asimismo, Harfuch aclaró que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales ni protección otorgada por instituciones del Gobierno de México.

"No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México. Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido", puntualizó el titular de la SSPC.

El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, "está en Sinaloa", confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; añade que "no cuenta con servicio de escolta del Gobierno de México", sino de la policía estatal. pic.twitter.com/bhvmnt9hrR — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

Harfuch destaca operación Enjambre

En la misma conferencia, Omar García Harfuch habló sobre la llamada operación "Enjambre", una estrategia federal enfocada en combatir presuntas redes de corrupción y vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.

El titular de la SSPC explicó que el operativo nació a partir de investigaciones realizadas inicialmente por la Fiscalía del Estado de México y posteriormente fortalecidas mediante la coordinación con fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales.

Según García Harfuch, el operativo ya acumula más de 70 servidores públicos detenidos en diferentes estados del país.

"El operativo Enjambre ya lleva más de 70 funcionarios públicos detenidos", destacó el secretario.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión... pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Dichas investigaciones incluyen alcaldes, exalcaldes, empresarios, tesoreros municipales y funcionarios señalados por delitos como delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud.

Además, Harfuch reconoció que existen servidores públicos involucrados con estructuras criminales.

"Hay personas involucradas con el crimen organizado, algunos servidores públicos por supuesto", afirmó.

Esta estrategia también contempla investigaciones sobre presuntas redes de protección institucional que habrían permitido operaciones criminales en distintas regiones del país.

¿De qué se le señala a Rubén Rocha Moya?

El nombre de Rubén Rocha Moya apareció en investigaciones de autoridades estadounidenses dadas a conocer en abril de 2026, relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en coordinación con la DEA, organismo encargado del combate al narcotráfico en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las investigaciones forman parte de un expediente más amplio contra operadores de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según los documentos difundidos por las autoridades estadounidenses, Rocha Moya fue mencionado como una de las figuras políticas que presuntamente habrían mantenido contacto o acuerdos con integrantes del grupo criminal mientras ocupaban cargos públicos en Sinaloa.

Las investigaciones señalan que algunos funcionarios sinaloenses supuestamente facilitaron condiciones para las operaciones del narcotráfico en la entidad, además de brindar presunta protección política y acceso a información sensible.

También se menciona que las autoridades estadounidenses investigan posibles apoyos financieros y acuerdos relacionados con procesos electorales.

Aunque el nombre del gobernador con licencia fue incluido en las acusaciones reveladas por Estados Unidos, hasta ahora no existe una sentencia ni cargos judiciales abiertos en México en su contra.

Tras darse a conocer los reportes, Rocha Moya negó cualquier relación con grupos criminales y calificó las acusaciones como falsas.

Por su parte, el gobierno mexicano ha señalado que no ha recibido pruebas judiciales suficientes para iniciar un procedimiento penal contra el político sinaloense.