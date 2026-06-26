Alcaldesa acusada de autosecuestro regala playeras de México en plena polémica

El ambiente mundialista sigue en todo el país y también llegó a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco quien se dedico a entregar playeras de México en una dinámica que publicó en sus redes sociales.

Esta actividad parece un tanto irrelevante, por sí solo pero el hecho causo indignación en redes sociales debido a que la la funcionaria pública enfrenta una acusación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), porque presuntamente participó en un autosecuestro.

¿Por qué investigan a Nancy Nápoles?

La fiscalía del Edomex señaló que la alcaldesa estaría involucrada en un montaje de secuestro para justificar 40 mil pesos faltantes en las arcas municipales de Tenancingo.

Las autoridades detuvieron a varias personas y el pasado 23 de junio, un juez vinculó a proceso a Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N" por su probable participación en la presunta simulación del secuestro de la alcaldesa, además de imponerles prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación complementaria.

Hasta el momento Nancy Nápoles no se encuentra detenida ni cuenta con una orden de aprehensión vigente; sin embargo, la Fiscalía mexiquense ejerció acción penal en su contra por el delito de simulación de secuestro y obtuvo una audiencia de formulación de imputación programada para el próximo 9 de julio.









¿Qué dinámica hizo Nancy Nápoles para ganar playeras?

A través de un video, la edil anunció que recorrería distintos puntos de Tenancingo para entregar jerseys a las primeras 20 personas que acudieran a cada ubicación.

"Hoy juega México y ya estamos listos para regalarles más playeras para apoyar a nuestra selección mexicana", expresó.

Agregó que los asistentes deberían presentar una copia de su credencial para votar y llevar un kilogramo de ayuda para acceder al beneficio.









Desata criticas en redes sociales

Posteriormente, usuarios detectaron que los comentarios fueron limitados o deshabilitados, tanto en esa publicación como en otras posteriores relacionadas con la entrega de playeras.

La medida fue interpretada por críticos como un intento de contener las reacciones negativas que se multiplicaron tras la difusión del video. En las capturas compartidas en redes sociales se observan cuestionamientos directos sobre el manejo de los recursos públicos y el avance de las investigaciones relacionadas con el caso.

Además de las críticas políticas, la dinámica abrió interrogantes sobre el costo de los artículos entregados, ya que los jerseys originales de la Selección Mexicana comercializados por la marca Adidas tienen precios que oscilan entre mil 800 y más de dos mil pesos por unidad, dependiendo de la versión y el modelo.

Si la entrega alcanzó un gran número de prendas, el gasto podría representar decenas de miles de pesos, en un momento en que la administración municipal enfrenta señalamientos relacionados con presuntas irregularidades financieras.

Esto debería ser un escándalo. La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, acusada de fingir su autosecuestro para encubrir un desfalco de 40 millones de pesos, ahora reparte playeras de la Selección Mexicana y lo hace como si nada hubiera pasado. Pff. pic.twitter.com/kypyivXxL0 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) June 26, 2026