Alcaldesa de Tenancingo fingió un secuestro para cobrar 40 mdp y ocultar un desfalco

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy "N" habría fingido un secuestro el pasado 1 de junio para poder simular un desfalco.

Lo anterior lo señaló la Fiscalía del Estado de México, quien informó que ejerció acción penal en contra de la alcaldesa y otras cinco personas por el delito de simulación de un secuestro.

La indagatoria realizada por el Ministerio Público pudo establecer que todo se trató de una simulación para poder obtener un rescate de 40 millones de pesos que saldrían del erario, que servirían para tapar un desfalco en el ayuntamiento.

Entre las personas involucradas, además de la presidenta municipal, está su esposo y su cuñado, y particulares que participaron en esta acción.

En un comunicado la Fiscalía relató que el pasado 1 de junio la alcaldesa de Tenancingo, Nancy "N" presentó una denuncia por secuestro, donde dijo que un día antes había sido privada de su libertad y horas después pudo escapar de sus raptores.

La alcaldesa habría indicado que el domingo 31 de mayo, al llegar a su domicilio se acercó a ella un carro rojo con dos hombres y una mujer, quienes presuntamente la tomaron del brazo y la obligaron a abordar el auto, no obstante le permitieron "entregarle mis pertenencias a una familiar que estaba conmigo".

A decir de la denunciante, en el auto se le entregó un celular desde donde ella misma marcó a sus familiares para decir que estaba secuestrada y sus captores exigían 40 millones de pesos.

En su denuncia ante el Ministerio Público, la alcaldesa señaló que "aprovechó un descuido de sus captores para escapar y pedir ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo, quien, en compañía del Director de seguridad pública acudieron para llevarla de vuelta a casa.

"La inculpada dijo que los captores habían dicho que alguien la mandó a matar, igual que a su mamá, a su hermana y a su sobrino, además de realizarle la exigencia de 40 millones de pesos a cambio de su libertad y que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento", señaló.

De la investigación realizada por la Fiscalía se estableció que en los hechos fue utilizado un vehículo rojo marca Volskwagen tipo Virtus, el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia.

"Del análisis videográfico no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido contra la alcaldesa, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la víctima", afirmó.

También se estableció que el auto rojo habitualmente era usado por Karla Valeria "N", quien habría participado en los hechos junto con su hermano y su pareja sentimental, Víctor Manuel "N" y Christian "N", respectivamente. Estas tres personas, huyeron al estado de Oaxaca, donde se les detuvo el pasado 11 de junio.

"Al continuar con la investigación se estableció que, desde el mes de febrero, dos sujetos identificados como José Roberto "N" y Oscar "N", respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un "falso secuestro de la edil" en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal".

La Fiscalía cuenta además con el testimonio de uno de los partícipes que refiere que "todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero".

El Ministerio Público concluyó que en la planeación y ejecución del "secuestro" también habría participado la propia presidenta municipal, "quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración".

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria "N", Víctor Manuel "N" y Christian "N", así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de... pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

Para poder realizarlo el cuñado de la alcaldesa contactó a su amigo Cristian "N" para proponerle medio millón de pesos si participaba en esta fabricación y Cristian reclutó a otro amigode nombre José Roberto "N", quien agregó a su novia Karla Valeria "N" y al hermano de esta, Víctor Manuel, entre quienes existió comunicación entre abril y junio, a través de 135 llamadas.

Así el MP determinó que el 31 de mayo pasado, José Roberto "N", Oscar "N", N.N.P, Cristian "N", Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N" materializaron la acción. Todos ellos ya están detenidos.

Se la llevaron a la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio contiguo de Tenango, donde la dejaron ir, pues ya había una intensa movilización policiaca, que la buscaba y la alcaldesa decidió desistir, pues "todo se había salido de control".

La alcaldesa tendrá que presentarse ante juez el 9 de julio, pues esa fecha se fijó para la audiencia de formulación de imputación y será ahí donde el juez determine si le aplica la medida cautelar de prisión preventiva o sigue el juicio en libertad.