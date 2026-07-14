Atacan a balazos a María Quijada, regidora de Tecate, BC y a su esposo

La regidora del actual ayuntamiento de Tecate, la morenista María de Jesús Quijada, fue emboscada en el fraccionamiento Hacienda del municipio de Tecate, por sujetos armados mientras se encontraba a bordo de un automóvil KIA color negro.

De acuerdo con los primero reportes, la regidora viaja con su esposo Jesús Pereyra, quien murió debido a los impactos de bala, mientras que María Quijada fue trasladada en una ambulancia en condición grave hacia Estados Unidos.

Los hechos se registraron en la calle Coyuca, a las 17:17 horas de este 14 de julio, en el lugar fue declarado sin vida Jesús Pereyra, esposo de la regidora Quijada, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Las autoridades informaron que los atacantes, se dieron a la fuga a bordo de un automóvil blanco.

Medios locales informaron que presuntamente familiares habrían confirmado la muerte de la edil, pero aún se espera que la información esté confirmada por el partido y se oficial.