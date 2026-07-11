Cae "El Kino" hermano de la ex alcaldesa Nancy Gómez, acusado de extorsión

Marco Antonio Gómez, alias "El Kino", señalado como presunto generador de violencia en el municipio de Chicoloapan y hermano de la ex alcaldesa Nancy Gómez Vargas, fue detenido por autoridades federales y estatales.

Lo anterior, de acuerdo con información de Multimedios obtenida por su comunicadorCarlos Jiménez a través de su cuenta de X.

De acuerdo con la publicación del comunicador, la captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, así como por el Grupo Especial de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

"EL KINO sin LA PROTECCIÓN de SU HERMANA (ex) ALCALDESA. Así acabó Marco Antonio Gómez. Cuando su hermana Nancy Gómez era alcaldesa de Chicoloapan andaba impune armado, extorsionando, baleando... en el municipio. Ahora que dejó el cargo, el tipo fue detenido", escribió Carlos Jiménez en X el 11 de julio de 2026.

¿En dónde detuvieron a "El Kino"?

Marco Antonio Gómez Vargas fue detenido en Chiapas donde al parecer permanecía oculto desde hace varios meses pero fue un grupo especial de la Fiscalía mexiquense quien se movilizó durante tres meses para ubicarlo y después pidió apoyo federal para lograr su detención.

Al momento del arresto, "El Kino" intentó identificarse con otro nombre. Pero los agentes ya tenían confirmado su paradero y lo sometieron después de que intentó evadir la detención. Después fue llevado al aeropuerto para su traslado al Estado de México.

Al "Kino" lo acusan de extorsión, delincuencia organizada y homicidio. También era buscado por la presunta responsabilidad en el homicidio de un primo suyo en la colonia "La Perla", en el municipio de Nezahualcóyotl.

EL KINO sin LA PROTECCIÓN de SU HERMANA (ex)ALCALDESA

Así acabó Marco Antonio Gómez,

Cuando su hermana Nancy Gómez era alcaldesa de @chicoloapan andaba impune armado, extorsionando, baleando... en el municipio.

Ahora q dejó el cargo, el tipo fue detenido.@SSPCMexico @Defensamx1 y... pic.twitter.com/4EaQWRzcjS — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 11, 2026

¿Qué dijo la ex alcaldesa Nancy Gómez de su hermano?

La detención ocurre casi cuatro años después de que la entonces alcaldesa de Chicoloapan negara cualquier vínculo con grupos delictivos, luego de que surgieran señalamientos sobre las presuntas actividades criminales de su hermano.

De acuerdo con un reporte de Telediario, publicado el 17 de noviembre de 2022, Nancy Gómez Vargas afirmó que, si las autoridades encontraban elementos para imputar a su hermano o a cualquier familiar, debía aplicarse la ley sin distinciones.