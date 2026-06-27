Cae en Morelos "La Muñeca", presunto implicado en homicidio de colaboradores de Brugada

Autoridades que Morelos informaron sobre la detención en Yautepec, Morelos de Jovany Santa Cruz Molina, "La Muñeca", quien es señalado como un presunto integrante de la célula criminal relacionada con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La detención se realizó el 26 de junio en el Mercado Municipal Centenario 1970, calle Zaragoza, colonia Centro. El operativo se desarrolló en horario de alta afluencia, lo que generó expectación entre comerciantes y transeúntes y derivó en versiones sobre la presencia de fuerzas federales en la zona.

De acuerdo con información corroborada por este periodista, el detenido es señalado por el control de puntos de venta de droga en El Arbolillo I, San Felipe de Jesús, Impulsora y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se le relaciona con Samuel Santos Carvajal, alias "El Chamaco", identificado como uno de los autores materiales del homicidio. Carvajal contaba con orden de aprehensión y fue asesinado en Morelos.

Las autoridades ubican a Santa Cruz Molina como enlace operativo con el sicario y con actividades de narcomenudeo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Detienen en Yautepec Morelos al responsable de la muerte de colaboradores de la jefa de gobierno de CdMx



En un operativo coordinado por fuerzas de seguridad federales y locales, fue detenido en el centro de Yautepec, Jovany Santa Cruz Molina, alias "La Muñeca", identificado como... pic.twitter.com/immLVXhGVo — Eolo Pacheco (@eolopacheco) June 27, 2026

¿Cuántas personas han sido detenidos por el caso de Ximena y José?

Hasta el momento suman más de 20 detenidos vinculados a tareas de vigilancia, traslado de personas y resguardo de inmuebles.

No se ha establecido el móvil del homicidio ni se ha determinado a los autores intelectuales.

El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia La Moderna, alcaldía Benito Juárez. Las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por un grupo armado. Fueron asesinadas en el lugar. Los agresores huyeron en motocicletas y vehículos.