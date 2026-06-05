Hasta el momento se han contabilizado cinco personas heridas y afectaciones viales a quienes transitan por la zona
Choca un tráiler y una pipa en la carretera Chamapa-Lechería en Naucalpan, Edomex
Por: Jazmín Rodríguez
La mañana de este viernes 5 de junio se registró un choque entre una pipa y un tráiler en la autopista Chamapa-Lechería lo que generó que el tráiler se incendiara y por ello la circulación en Naucalpan con dirección a Toluca se vio afectada.
De acuerdo con información preliminar, el incidente habría provocado al menos cinco lesionados, debido a que en accidente también se vio involucrado un auto particular. Además por el choque se cerró la circulación en ambos sentidos.
El incidente ocurrió a la altura del puente De la Rosa, donde se encuentra el paso a Toluca. El congestionamiento alcanzó hasta los 5 kilómetros de vehículos afectados.
Alrededor de las 6 de la mañana elementos de emergencia lograron apagar las llaman del vehículo, sin embargo aún se hacen maniobras para retirar la unidad y poder abrir la circulación de forma normal.
Otras afectaciones viales
El organismo federal Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó en su cuenta de X el cierre de otras vialidades.
Cierre de la circulación en la autopista México-Cuernavaca en la Plaza de Cobro Tlalpan. A las 7:15 am informaron el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.
Este jueves manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las casetas de este punto y otros para dar paso libre a los autos en circulación.
A las 7:25 horas de este viernes Capufe dio a conocer el cierre a la circulación por maniobras de grúa para el retiro de tracto camión siniestrado en la autopista La Carbonera - Puerto México, km 231, dirección La Carbonera.
En la zona se registra derrame de diésel. Exhortan a la población a tomar sus precauciones.