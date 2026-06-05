Choca un tráiler y una pipa en la carretera Chamapa-Lechería en Naucalpan, Edomex

La mañana de este viernes 5 de junio se registró un choque entre una pipa y un tráiler en la autopista Chamapa-Lechería lo que generó que el tráiler se incendiara y por ello la circulación en Naucalpan con dirección a Toluca se vio afectada.

Viernes de emergencia en la #Chamapa-#Lechería.



Un accidente causado por una pipa y un tráiler, hizo que todo se detuviera en esta autopista.



Las llamas comenzaron a apoderarse de la carretera y dejó a cientos varados. pic.twitter.com/C4Lu36yaIO — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) June 5, 2026

De acuerdo con información preliminar, el incidente habría provocado al menos cinco lesionados, debido a que en accidente también se vio involucrado un auto particular. Además por el choque se cerró la circulación en ambos sentidos.

El incidente ocurrió a la altura del puente De la Rosa, donde se encuentra el paso a Toluca. El congestionamiento alcanzó hasta los 5 kilómetros de vehículos afectados.

CAOS EN LA CHAMAPA-LECHERÍA



Fuerte choque entre un tráiler , un auto particular y dos pipas provocó un incendio antes de la caseta de Los Cuartos, en #Naucalpan.



Autoridades reportan 5 lesionados, Bomberos y CAPUFE laboran en la zona.



La autopista sigue cerrada en ambos... pic.twitter.com/VOqT5ttNrp — Halcon (@HalconOnce) June 5, 2026

Alrededor de las 6 de la mañana elementos de emergencia lograron apagar las llaman del vehículo, sin embargo aún se hacen maniobras para retirar la unidad y poder abrir la circulación de forma normal.

Otras afectaciones viales

El organismo federal Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó en su cuenta de X el cierre de otras vialidades.

Cierre de la circulación en la autopista México-Cuernavaca en la Plaza de Cobro Tlalpan. A las 7:15 am informaron el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Este jueves manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las casetas de este punto y otros para dar paso libre a los autos en circulación.

A las 7:25 horas de este viernes Capufe dio a conocer el cierre a la circulación por maniobras de grúa para el retiro de tracto camión siniestrado en la autopista La Carbonera - Puerto México, km 231, dirección La Carbonera.

En la zona se registra derrame de diésel. Exhortan a la población a tomar sus precauciones.