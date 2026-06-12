Detienen a ocho policías municipales de Coeneo, Michoacán presuntamente ligados con el CJNG

La fiscalía de Michoacán informó que en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del estado detuvieron a ocho elementos de la Policía Municipal de Coeneo.

La razón de la detención fue que descubrieron que los elementos policiales presuntamente estarían al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionados al grupo criminal que emboscó a policías de la Guardia Civil, en Nahuatzen.

Entre los detenidos destaca la directora de seguridad pública de este municipio ubicado a 84 kilómetros de la capital michoacana.

?? Cumplimentamos orden de aprehensión contra Juan "N", presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina-nieta. pic.twitter.com/XXm73fTFON — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 12, 2026

Además, la fiscalía informó que de acuerdo con las primeras investigaciones, los elementos y la mando policial se encontraban como "punteros" del grupo armado perteneciente al CJNG que presuntamente perpetró dos emboscadas en contra de elementos de la Guardia Civil en la localidad.

Por esa acción hubo cinco oficiales de la SSP Michoacán muertos a tiros y cinco más lesionados, de los cuales cuatro se reportan todavía muy graves de salud.