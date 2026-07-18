Hallan 10 cuerpos en Zacatecas; entre las víctimas está el ex alcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón

La madruga de este sábado 18 de julio, en Zacatecas se encontraron 10 cuerpos, entre ellos el de el ex alcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdéz.

El hallazgo sucedió en los municipios de Morelos, Pánico y Sain Alto del estado de Zacatecas.

Fue el secretario general del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien informó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas acudió al lugar de los hechos y desplegó un operativo de seguridad en cada uno de los puntos para dar con las personas responsables.

En tanto, el gobierno municipal de Sombrerete publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias y confirmó que su ex alcalde había sido una de las víctimas de este hecho.

"Con profundo dolor y un alto sentido de respeto, se lamenta el sensible fallecimiento del Arq. Ignacio Castrejón Valdéz, expresidente municipal y un gran referente empresarial de nuestra tierra", publicó el municipio de Sombrerete.

Su hermano, Nay Castrejón también confirmó la muerte del ex alcalde y pidió que se esclarezca el hecho.

Hoy mi corazón se llena de nostalgia al despedir a mi querido hermano, Ignacio Castrejón Valdez.



Su recuerdo permanecerá siempre en mi vida, en nuestras conversaciones, en las enseñanzas que me dejó y en el cariño que compartimos como familia.



Agradezco de corazón a todas las... pic.twitter.com/ise8cHEpkn — Naty Castrejón (@natycastrejonv) July 18, 2026

¿Quién era Ignacio Castrejón?

Castrejón Valdez era arquitecto de profesión, pero construyó una trayectoria en el ámbito empresarial como en el servicio público. En 2016 asumió la Presidencia Municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, a la que llegó postulado por la coalición PAN-PRD.

También era director ejecutivo de Grupo CAVI, empresa privada de origen zacatecano dedicada al sector minero y de la construcción.

En 2018 buscó la reelección como candidato de la coalición "Por Zacatecas al Frente", integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aunque no logró mantenerse en el cargo.