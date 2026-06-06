Policías de Jalisco auxilian a joven que llegó al estadio con engaños de un trabajo

En redes sociales circula un video de un grupo de policías de Jalisco que auxiliaron a una joven que fue engañada en redes sociales sobre una oferta laboral,

De acuerdo con el oficial, la mujer llegó a la terminal de autobuses y decidió acercarse al módulo de policías porque quería regresar a su ciudad.

“Nos dijo que salió de la terminal y en lo que esperaba a un transporte que presuntamente vendría por ella, se arrepintió y decidió buscarnos para ayudarla a regresar”, comenta.

Según lo que la joven les dijo, unas personas la contactaron por Facebook, le pidieron que tomara el autobús y que llegando al estado un transporte llegaría por ella.

“Contactamos a su padre y nos dijo que no sabía que la joven había venido a una oferta laboral… ella nos dice que quiere regresar a casa pero no tiene los medios, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para darle alimentos y que regrese a casa”, señaló.

Aconsejó a los jóvenes a no caer en ese tipo de ofertas laborales y poner en riesgo su integridad.

Gobierno alerta sobre la trata

En el gobierno de Claudia Sheinbaum se han duplicado las alertas no sólo contra la trata de personas, sino también de las ofertas falsas de empleos.

Luego de que se detectó la existencia del Rancho Izaguirre donde según testigos, las personas eran contactadas por redes sociales para ser reclutadas por la fuerza a ser parte del crimen organizado.