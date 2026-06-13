Llegan 600 elementos del Ejercito Mexicano a Durango

Este sábado 13 de junio llegaron a Durango 600 militares integrantes de la "Fuerza de Tarea Conjunta México" y del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento.

Lo anterior como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad de la población, en el estado de Durango.

"El refuerzo operativo de los 300 efectivos del Ejército Mexicano, integrantes de la "Fuerza de Tarea Conjunta México", se suman a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales desplegados el pasado 10 de junio de 2026; por otra parte, los 300 integrantes del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento", detalló la dependencia en un comunicado.

Los elementos de la Defensa llegaron a reforzar la Seguridad.

Foto: Sedena

El objetivo de los militares es fortalecerán el esquema de seguridad en vías de comunicación que actualmente mantiene la Guardia Nacional en esa entidad federativa a través de la Coordinación Estatal "Durango.

"Las tropas desplegadas realizarán patrullamientos, reconocimientos terrestres, establecimiento de puestos de seguridad y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos", comentó la Sedena.

Los elementos de la Defensa llegaron a reforzar la Seguridad.

Foto: Especial

Con estas acciones, se da respuesta al compromiso permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional de contribuir a la seguridad pública mediante operaciones coordinadas para incrementar la presencia institucional del Estado mexicano, fortalecer las labores de vigilancia, prevención del delito y proximidad social, así como coadyuvar en la generación de condiciones que favorezcan la paz y el bienestar de la población duranguense.