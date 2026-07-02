Reportan muerte de tigre de bengala blanco que estaba suelto en Tepetlaoxtoc, Edomex





En Tepetlaoxtoc, Estado de México capturaron a un tigre de bengala blanco que se encontraba desaparecido desde hace cinco días; sin embargo, de acuerdo con información preliminar, al felino le habrían disparado para contenerlo y evitar que escapara, pero no resistió el impacto y murió.

Kenzo, habría escapado de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre y permanecía libre en esta zona del Estado de México y fue aproximadamente a las 7:00 hrs de este jueves que personal de Protección Civil y Bomberos dieron con su paradero.

Pero durante las maniobras, el tigre presuntamente intentó atacar al personal que participaba en el operativo, por lo que elementos de seguridad tuvieron que intervenir para neutralizar el riesgo.

En el incidente, un caballo utilizado en las labores de búsqueda resultó herido, mientras que el felino recibió al menos un impacto de arma de fuego.

Posteriormente, médicos veterinarios lograron aplicarle un dardo tranquilizante para inmovilizarlo y brindarle atención veterinaria.

Pese a los esfuerzos de los especialistas, las autoridades confirmaron que el ejemplar perdió la vida tras el operativo, tras ser trasladado al santuario Reino Animal, ubicado en la región de Teotihuacán.

Hasta hace dos horas la PROFEPA había informador sobre el hallazgo de la localización y detalló que estaba recibiendo atención.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica.



Continuaremos informando sobre su condición. pic.twitter.com/RtOHrLXUC4 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Por su parte el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, publicó un video en el que informan que el Kenzo está bien y que se encuentra de camino al zoológico de Zacango donde se recuperara de una herida y después este será su hogar.





Sin embargo, medios de comunicación han difundido que Kenzo sí murió a consecuencia del disparo que recibió. Por ello personas en redes sociales han pedido a las autoridades municipales y a la PROFEPA que den cuenta del estado de salud real del felino.