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VIDEO: Fuerte explosión en depósito de gas en Tepeaca, Puebla

En algunas imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo alumnos de una escuela cercana salen corriendo

El titular de Protección Civil en Puebla dijo que en la zona había más espacios donde se almacenaba gas LP
El titular de Protección Civil en Puebla dijo que en la zona había más espacios donde se almacenaba gas LP

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La tarde de este jueves 4 de junio una fuerte explosión sorprendió a los habitantes de Tepeaca, Puebla, luego que presuntamente una pipa explotara en un almacén de gas LP. 

Los hechos ocurrieron en la colonia San Juan Negrete y provocó que los elementos de seguridad se movilizaran y llevaran a cabo la evacuación de al menos 2 mil personas

Tras la explosión, en la que resultaron afectados cuatro autotanques, el gobierno de Puebla activó de manera inmediata un Comando Unificado para coordinar las labores de contención y resguardo.

Como medida preventiva para garantizar la seguridad de la población, las autoridades desalojaron viviendas aledañas, así como un hospital y escuelas cercanas al lugar de los hechos.

El equipo que atendió la emergencia estuvo conformado por:

  • 25 elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado
  • 29 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y cinco efectivos de Protección Civil municipal.

Todos ellos, por más de 4 horas trabajaron para realizar maniobras de enfriamiento en las unidades afectadas y labores para asegurar los perímetros de seguridad.

Equipos de emergencia logran apagar el fuego

En un mensaje en redes sociales, Bernabé Santos López informó que ya se encuentra controlada la situación, pero también advirtió de los peligros que había en la zona pues había más almacenamientos de gas LP. 

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