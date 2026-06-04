VIDEO: Fuerte explosión en depósito de gas en Tepeaca, Puebla

La tarde de este jueves 4 de junio una fuerte explosión sorprendió a los habitantes de Tepeaca, Puebla, luego que presuntamente una pipa explotara en un almacén de gas LP.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Juan Negrete y provocó que los elementos de seguridad se movilizaran y llevaran a cabo la evacuación de al menos 2 mil personas.

Tras la explosión, en la que resultaron afectados cuatro autotanques, el gobierno de Puebla activó de manera inmediata un Comando Unificado para coordinar las labores de contención y resguardo.

Como medida preventiva para garantizar la seguridad de la población, las autoridades desalojaron viviendas aledañas, así como un hospital y escuelas cercanas al lugar de los hechos.

Una fuerte explosión sacudió Tepeaca, #Puebla.



La detonación de una pipa de gas LP provocó una columna de fuego de más de 15 metros y obligó a evacuar a más de mil 700 estudiantes y trabajadores de un centro escolar cercano.



: Redes sociales pic.twitter.com/d1uzXAKJ31 — Ovaciones (@ovaciones) June 4, 2026

El equipo que atendió la emergencia estuvo conformado por:

25 elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado

de la Coordinación General de Protección Civil del Estado 29 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y cinco efectivos de Protección Civil municipal.

Todos ellos, por más de 4 horas trabajaron para realizar maniobras de enfriamiento en las unidades afectadas y labores para asegurar los perímetros de seguridad.

Equipos de emergencia logran apagar el fuego

Encabezados por nuestro titular, realizamos acciones conjuntas para combatir la explosión e identificar riesgos para la población en Tepeaca.



El @Gob_Puebla refrenda su compromiso con las familias poblanas y continúa con las labores en el sitio.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/9yARsia3fm — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

En un mensaje en redes sociales, Bernabé Santos López informó que ya se encuentra controlada la situación, pero también advirtió de los peligros que había en la zona pues había más almacenamientos de gas LP.