Ovaciones - Periódico deportivo
Noticias

VIDEO: Mujer es arrastrada por la corriente tras fuertes lluvias en Sonora

En otro ángulo se observa que unas personas logran auxiliar a la mujer; sin embargo la corriente sigue llevándose los autos

La mujer logró ser rescatada por sus vecinos. Foto: Captura de pantalla
La mujer logró ser rescatada por sus vecinos. Foto: Captura de pantalla

Síguenos
Jazmín Rodríguez

Las lluvias han dejado fuertes estragos y colonias inundadas y esta vez usuarios en redes sociales captaron el momento exacto en el que una mujer fue arrastrada por la corriente en Nogales, Sonora. 

En el video se observa que los usuarios intentan capturar el momento en el que los carros eran arrastrados por la corriente

Se observa cómo primero la corriente se lleva a los autos pequeños y luego comienza a llevarse los más grandes como camionetas. 

En los videos se ve que una mujer intenta acercarse a un domicilio; sin embargo, no logró hacerlo y es arrastrada por la corriente

Una de las personas que está grabando le grita que intente sujetarse de un barandal que está afuera de su casa y de inmediato se ve que otro sale para intentar auxiliarla. 

Por suerte, otra persona desde otro ángulo está grabando el desenlace de los hechos ocurridos en la avenida Tecnológico y la avenida Luis Donaldo Colosio y pudieron constatar que la mujer se encontraba bien. 

Edición Impresa

Ver más

Cargando edición impresa...