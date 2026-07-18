VIDEO: Mujer es arrastrada por la corriente tras fuertes lluvias en Sonora

Las lluvias han dejado fuertes estragos y colonias inundadas y esta vez usuarios en redes sociales captaron el momento exacto en el que una mujer fue arrastrada por la corriente en Nogales, Sonora.

En el video se observa que los usuarios intentan capturar el momento en el que los carros eran arrastrados por la corriente.

Se observa cómo primero la corriente se lleva a los autos pequeños y luego comienza a llevarse los más grandes como camionetas.

En los videos se ve que una mujer intenta acercarse a un domicilio; sin embargo, no logró hacerlo y es arrastrada por la corriente.

Una de las personas que está grabando le grita que intente sujetarse de un barandal que está afuera de su casa y de inmediato se ve que otro sale para intentar auxiliarla.

Por suerte, otra persona desde otro ángulo está grabando el desenlace de los hechos ocurridos en la avenida Tecnológico y la avenida Luis Donaldo Colosio y pudieron constatar que la mujer se encontraba bien.