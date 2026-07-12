Rayo sorprende a familias en Toluca y deja varios heridos; una embarazada fue hospitalizada

Una celebración religiosa que reunió a decenas de familias en el Estado de México terminó marcada por momentos de tensión tras la llegada de una intensa tormenta.

Lo que comenzó como una jornada de convivencia y actividades patronales cambió de manera repentina, obligando a los asistentes a buscar refugio mientras la lluvia se intensificaba.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que sucedió en Toluca y cuántas personas resultaron heridas debido a este fenómeno natural.

SS: @josuealeexis



Rayo cae en una feria de Toluca

El incidente ocurrió la tarde de este domingo 12 de julio en las inmediaciones del Cristo de la Montaña, en la comunidad de Santiago Tlacotepec, municipio de Toluca, donde se desarrollaba una fiesta patronal con actividades religiosas y recreativas.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuerte lluvia sorprendió a los asistentes alrededor de las 14:30 horas.

En un intento por protegerse del mal tiempo, varias personas buscaron resguardo bajo una palmera, momento en el que una descarga eléctrica impactó ese punto.

El hecho generó momentos de confusión entre los presentes, quienes de inmediato auxiliaron a las víctimas y las trasladaron hacia una zona de acceso para facilitar la llegada de los servicios de emergencia.

El Gobierno de Toluca informó que, tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de rescate.

Posteriormente arribaron cuatro ambulancias y una unidad de rescate del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), además de personal de la Cruz Roja, que brindó atención prehospitalaria a las personas afectadas.

Las autoridades municipales también señalaron que personal de la Coordinación Sur de la Policía permaneció en la zona para apoyar las labores de auxilio y resguardar la seguridad de quienes continuaban en el sitio.

#ÚLTIMAHORA I Un rayo dejó al menos siete personas lesionadas durante una fiesta patronal en Santiago Tlacotepec, en #Toluca. ??



El Gobierno de Toluca informó que las personas afectadas fueron atendidas por paramédicos del SUEM tras la caída del rayo en las inmediaciones del... pic.twitter.com/JktRt3ULXm — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 12, 2026

Heridos por impacto de rayo

El Gobierno de Toluca confirmó que siete personas fueron valoradas por los cuerpos de emergencia tras resultar afectadas por la caída del rayo.

De ese total, tres lesionados requirieron traslado hospitalario debido a quemaduras de primer y segundo grado.

Dos fueron llevados a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una tercera persona fue ingresada al Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini.

Entre los pacientes hospitalizados se encuentra una mujer embarazada, cuyo estado de salud permanece bajo seguimiento de las autoridades.

Las otras cuatro personas recibieron atención médica en el lugar. Entre ellas se encontraba un menor de edad que, tras la valoración realizada por los paramédicos, no presentó lesiones que hicieran necesario su traslado a un hospital.

Toluca figura entre las zonas con mayor riesgo por caída de rayos

La caída de rayos representa un fenómeno recurrente en distintas regiones del Edomex.

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability, identifica a la entidad mexiquense como una de las más afectadas por este tipo de eventos.

La investigación documenta 593 muertes relacionadas con descargas eléctricas en el periodo analizado y explica que factores geográficos, climáticos y sociales incrementan la vulnerabilidad de la población.

Entre los municipios con mayor incidencia aparecen San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Ixtlahuaca y Toluca.

Autoridades emiten recomendaciones ante tormentas eléctricas

Tras el incidente, el Gobierno de Toluca exhortó a la población a extremar precauciones durante las lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Las autoridades recomendaron evitar permanecer en espacios abiertos, zonas elevadas, debajo de árboles o palmeras y cerca de estructuras metálicas, ya que estos lugares incrementan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Asimismo, pidieron atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas antes de acudir a actividades al aire libre, especialmente durante la temporada de lluvias en el Estado de México.

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