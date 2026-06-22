¿Se está frenando la economía mexicana? Inversión privada y consumo encienden las alarmas

El sector empresarial dejó claro que, si bien algunos indicadores económicos comienzan a dar señales de un mejor desempeño en el segundo trimestre de este año, "no se perciben indicios claros de que este se extienda hacia finales del año".

Y es que sostiene que el ajuste a la baja de los pronósticos de crecimiento "resalta la incertidumbre que inhibe la inversión privada, el crecimiento y el bienestar de los hogares", aseveró el análisis semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Recordó que el INEGI dio a conocer los resultados de la oferta y demanda global durante el primer trimestre del año, donde se confirma el debilitamiento de prácticamente todos los indicadores económicos.

De manera previa, también con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en ese lapso el PIB se contrajo a una tasa trimestral de 0.6%, de tal manera que en términos anuales esto significó un avance de solo 0.4%, lo que propició un ajuste a la baja de los pronósticos de crecimiento para todo este año.

¿Cuál es el panorama de la inversión y crecimiento económico?

El Banco de México corrigió su estimación de crecimiento para 2026 de 1.6% a 1.1%, y el pronóstico promedio de los especialistas del sector privado pasó de 1.4% a 1.1%.

En tanto, por el lado de la demanda, el origen principal del debilitamiento de la actividad económica fue el deterioro de la inversión, que registró una caída trimestral de 1.9% y una anual de 3.0%, con lo que acumuló seis trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas.

"Lo preocupante es que el origen de este deterioro de la inversión, pero en especial de la economía en su conjunto, proviene del significativo debilitamiento de la inversión privada, que responde en buena medida a un ambiente de elevada incertidumbre, tanto por factores internos como un débil estado de derecho y problemas de inseguridad pública, como por factores externos ligados a temas de comercio exterior y la ratificación del T-MEC".

Así, durante el primer trimestre del año la inversión privada se contrajo a una tasa trimestral de 3.5% y una anual de 4.5%, lo que significa que se mantiene en terreno negativo desde prácticamente finales del 2024, subrayó el CEESP.

"Evidentemente esto es preocupante puesto que la inversión privada se traduce en un aumento del acervo de capital del país, fuente fundamental de la productividad laboral y del empleo formal y mejor remunerado", indicó.

Por su parte, la inversión pública muestra un crecimiento trimestral de 7.9%, un incremento anual de 6.7%, que fue su primer avance después de cuatro trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas de dos dígitos.

"Este comportamiento pareciera indicar que el gasto público en inversión se aceleró en la primera parte del año", dijo el organismo.

Detalles sobre consumo y cuentas externas en el primer trimestre

Pero cuando se observan los resultados que muestra la Secretaría de Hacienda en cuanto a la evolución del gasto público, "se aprecia que en el primer trimestre del año el gasto en inversión física se contrajo en 15.6% anual. Incluso, la información más reciente indica que en el periodo enero-abril la inversión física cayó 18.4%", observó.

Y, por otro lado, el consumo privado, considerado el otro importante motor del crecimiento, también mostró debilitamiento.

En el primer trimestre tuvo una disminución de 0.8%, su primera baja en los últimos cinco trimestres, y en términos anuales creció 2.4%, después de un avance de 3.8% un trimestre antes.

Por su parte, el consumo de gobierno se elevó a una tasa trimestral de 1.6% y una anual de 3.3%, "lo que refleja en buena medida el mayor gasto corriente del sector público".

En el caso de las cuentas externas, las cifras reportan que en el primer trimestre del año las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 0.8% trimestral y 1.5% anual. Por su parte, las importaciones reportaron un incremento trimestral de 2.2% y uno anual de 16.0 por ciento.

Con todo lo anterior, para el CEESP no es suficiente que se perciba una mejora en la actividad económica que le permita despegar a la economía del país.

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