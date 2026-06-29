Banxico anuncia recompra de Cetes y Bondes F: ¿qué significa la medida?

Banco de México anunció que a partir del tercer trimestre de este año, esto es, el 17 de agosto próximo, complementará las medidas disponibles para administrar la liquidez del sistema a través de la recompra de Cetes y/o Bondes F.

Indicó que ello forma parte del fortalecimiento de su marco operativo y solamente tienen propósitos de regulación monetaria.

Estas operaciones complementan el conjunto de instrumentos con los que cuenta el Instituto Central para la administración de la liquidez del sistema financiero y la instrumentación de la política monetaria.

Al igual que las operaciones de venta de CETES y Bondes F con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de compra podrán llevarse a cabo cuando las condiciones de liquidez del mercado de dinero así lo requieran, señaló el banco central mexicano.

Observó que su eventual realización dependerá exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros.

En el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales correspondiente a cada trimestre, el Banco de México aseveró que dará a conocer el monto máximo de las operaciones que, en su caso, podrían llevarse a cabo durante dicho periodo.

Estas operaciones tienen como único propósito fortalecer la instrumentación de la política monetaria mediante una administración eficiente de la liquidez del sistema financiero, dijo.

En este sentido, se indicó que las operaciones anunciadas no modifican la postura de política monetaria; únicamente amplían el conjunto de herramientas disponibles para instrumentarla de manera eficiente.

@Banxico anuncia que a partir del tercer trimestre de 2026 complementará las medidas disponibles para administrar la liquidez del sistema a través de la recompra de Cetes y/o Bondes F pic.twitter.com/Dz9WhSYfuU — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) June 29, 2026

Explicaciones y aclaraciones de expertos sobre la medida

Asimismo, "se encuentran plenamente alineadas con el mandato prioritario del Banco de México de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como con sus finalidades de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos".

En palabras un poco más llanas, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, explicó: "Lo anunciado por Banco de México es una herramienta de política monetaria para que la liquidez esté en niveles adecuados y la tasa de interés en la economía permanezca alrededor de la tasa objetivo.

"En palabras sencillas: imagina una tina en la que el agua debe estar a cierto nivel. el agua sería la liquidez y el nivel en el que debe estar sería la tasa de interés. Debido a que hay movimientos que provocan que baje el nivel del agua, hay que ponerle más y en otras ocasiones habrá que quitarle un poco", dijo en sus redes sociales.

El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, recién precisó que la medida no es un programa de expansión cuantitativa ni busca financiar al gobierno, sino complementar sus herramientas para mantener ordenado el mercado y alineada la tasa de fondeo con el objetivo de Banxico.

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