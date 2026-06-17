Banxico modifica reglas SPEI para acelerar pagos digitales

El Banco de México (Banxico) publicó modificaciones a las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), así como a las disposiciones para las i nstituciones de crédito para acelerar, aseguró, la digitalización e inclusión financiera en México.

Explicó que los cambios publicados este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), buscan propiciar una mayor adopción de los medios de pagos digitales y extender sus beneficios a sectores cada vez más amplios de la población.

De esta forma, señaló que las acciones están dirigidas, principalmente, para beneficiar a los pequeños comercios, pero también al sector agrícola.

Así, estima que beneficiarán a que más de 80 millones de personas adopten el efectuar pagos digitales y a que 4.4 millones de comercios tengan una cuenta bancaria con la que puedan enviar y recibir pagos digitales acorde a su actividad económica.

El Banco de México explicó que en primera instancia, los ajustes a las disposiciones incorporan la obligatoriedad de "brindar una experiencia simplificada y estandarizada en sus aplicaciones móviles para todas las instituciones que ofrecen el servicio de transferencias de fondos".

Y, de manera adicional, amplía la capacidad de recepción de fondos en un nuevo nivel de cuenta simplificada, lo que permite a las instituciones de crédito "ofrecer cuentas de Nivel 2 Bis enfocadas en pequeños comercios que les permitirán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, de las cuales al menos 12 mil deberán provenir de la recepción de medios de pagos digitales".

Banco de México instruye medidas para simplificar y estandarizar la experiencia en el envío de transferencias electrónicas y amplía los niveles de operación de cuentas de depósito a la vista https://t.co/6dY4FSDNUu — Banco de México (@Banxico) June 17, 2026

Reacciones y beneficios para pequeños comercios y usuarios

Señaló que este ajuste busca alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito con el perfil transaccional de las personas usuarias y fomentar la adopción de pagos digitales.

Al respecto, la Asociación de Bancos de México (ABM) dio la bienvenida al anuncio y celebró las medidas dadas a conocer por el Banco de México "que simplificarán y estandarizarán las transferencias electrónicas desde aplicaciones móviles, y ampliarán los niveles de operación de cuentas de depósito a la vista".

El organismo que encabeza Emilio Romano Mussali, aseveró que estas modificaciones normativas representan un significativo avance para el ecosistema de pagos digitales al impulsar la digitalización de la economía, reducir el uso del efectivo, incrementar los niveles de formalización y ampliar el acceso de pequeños comercios al sistema financiero.

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