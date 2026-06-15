Actividad industrial en México muestra repunte en abril: CEESP

No obstante el sorpresivo repunte de la actividad industrial en el país en abril pasado, dicha actividad aún muestra signos de debilidad en la mayoría de sus actividades.

Análisis del CEESP sobre la actividad productiva

"Un entorno de incertidumbre, sobre todo por la revisión o renegociación del T-MEC sigue siendo una de las principales preocupaciones de las empresas", advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su análisis semanal.

Señaló que los resultados del cuarto mes de este año podrían considerarse el inicio de un mejor desempeño de la actividad productiva y, la posibilidad de una mejora en el ritmo de crecimiento económico.

Empero, "es importante señalar que este comportamiento se concentra en pocas ramas productivas, lo que significa que no todo el aparato productivo muestra necesariamente resultados positivos", aseveró.

CRECIMIENTO.

Este comportamiento reflejó en mayor medida el avance mensual de 9.2% y uno anual de 13.6%. Foto: Cuartoscuro

Crecimiento en construcción impulsa actividad industrial

Comentó que el crecimiento visto en el cuarto mes del año de 2.1%, fue gracias a un repunte en la actividad de la construcción, que registró un incremento mensual de 7.6% y uno anual de 10.2 por ciento.

Este comportamiento reflejó en mayor medida el avance mensual de 9.2% y uno anual de 13.6% en la edificación, que contempla la construcción de casas, departamentos, edificios de oficinas, hospitales, escuelas, centros comerciales e instalaciones industriales.

En línea con lo anterior, los trabajos especializados de la construcción, que integran la cimentación, demolición, instalación de sistemas eléctricos e hidráulicos, pintura, acabados y preparación del terreno, tuvieron un incremento mensual de 3.0% y uno anual de 2.7 por ciento.

Por el contrario, la construcción de obras de ingeniería civil, que es básicamente infraestructura, se contrajo a una tasa mensual de 0.2% y anual de 0.4 por ciento.

MANUFACTURA.

El aumento de 1.2% fue gracias al incremento de en apenas 12 de las 21 ramas que la integran. Foto: Cuartoscuro

En este caso es importante tener en cuenta que el gasto en inversión física del sector público que se dedica a infraestructura acumula una caída anual de 18.4% en el periodo enero-abril.

Producción manufacturera muestra resultados mixtos

Por lo que toca a la producción manufacturera, el aumento de 1.2% fue gracias al incremento de en apenas 12 de las 21 ramas que la integran, "aunque esto no fue suficiente para evitar que en términos anuales reportara una caída de 0.3 por ciento".

Así, y dada su mayor participación relativa, el aumento de 2.5% en la fabricación de equipo de transporte y de 2.4% en la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, son ramas que tienen una relación importante con la exportación de mercancías.

Independientemente de estos resultados, "no fue posible impedir que ambas ramas se mantuvieran en terreno negativo en cuanto a su comparación anual, toda vez que reportaron caídas de 0.5% y 1.7%, respectivamente.

En cuanto a su variación anual, solo cuatro ramas reportaron variaciones positivas", y no sean resultados suficientes para dar un impulso espectacular a la economía mexicana.