¿Sin cambio? Banco de México implementa CoDi y DiMo como herramientas de pago

A estas alturas de la vida, es raro que las nuevas generaciones sigan siendo del team "¿traes cambio?", pues existen varias alternativas digitales para pagar sin necesidad de usar moneda fraccionaria o billetes.

En la actualidad existen dos herramientas que facilitan las transacciones de pagos y cobros por celular y que han revolucionado la forma en que movemos nuestro dinero: CoDi y DiMo.

"El futuro es hoy", asegura Francisco Martha, director general adjunto de Desarrollo de Negocios Digitales de Grupo Financiero Banorte.

Si bien ambas no son recientes, son dos formas de resolver los pagos cuando no se trae cambio o cuando la terminal no tiene sistema. "CoDi (Cobro Digital) es una opción para resolver", afirma.

Se trata de una plataforma impulsada por el Banco de México (Banxico) que te permite pagar o cobrar solamente con tu celular usando códigos QR o tecnología NFC (que permite intercambiar información cuando dos dispositivos se acercan a pocos centímetros).

Básicamente, consiste en escanear con tu celular el código QR que te proporcione el negocio donde vas a pagar, confirmar el monto... y listo. Sin tarjetas físicas ni terminales. Ideal para pagar en el mercado o hasta dividir la cuenta con tus amigos sin hacer cuentas raras.

¿Qué lo hace diferente? Que no hay comisiones, funciona 24/7, el dinero llega en segundos (vía SPEI) y "también es una gran herramienta si tienes negocios: puedes cobrar sin terminal y recibir el dinero directo a tu cuenta", señala el directivo de Banorte.

Por lo que toca a DiMo (Dinero Móvil), esta herramienta "lleva la simplicidad a otro nivel", por lo que, si te deben dinero o quieres transferir sin pedir la CLABE —ese número larguísimo—, con DiMo solo se necesita el número de celular de la otra persona.

"Es como mandar un mensaje... pero con dinero. Rápido, directo y sin complicaciones", sostiene Francisco Martha.

#CoDi® te permite pagar y cobrar desde tu celular. Fácil, seguro y sin comisiones. pic.twitter.com/AmTLE2n1Uh — Banco de México (@Banxico) May 19, 2026

Ventajas y seguridad de las plataformas digitales

Explica que su funcionamiento requiere que vincules tu número de celular a tu cuenta; alguien te manda dinero usando ese número y lo recibes al instante.

¿Qué tienen en común ambas plataformas? Pues, si bien se usan de manera distinta, son impulsadas por el Banco de México, funcionan con SPEI, no cobran comisiones y buscan que uses menos efectivo.

En cuanto a la seguridad, no hay nada de qué preocuparse. Tanto CoDi como DiMo operan bajo estándares del sistema financiero mexicano, con autenticación desde la aplicación de tu banco.

En otras palabras, ambos son rápidos, simples y seguros. Y lo mejor es que, como usuario, no tienes que decidir entre usar uno u otro: son complementarios.

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