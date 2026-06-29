Nuevo plan de financiamiento promete impulsar a miles de pequeñas empresas en México

Nacional Financiera y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) suscribieron un convenio de colaboración para implementar programas de crédito, garantías y cadenas productivas.

Ello, con orientación hacia sectores estratégicos del Plan México, en beneficio de micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de contribuir a elevar la productividad y generar más y mejores empleos.

Ejes estratégicos para apoyar a las Mipymes

Al respecto, Édgar Amador, secretario de Hacienda, señaló que la formalización del convenio "refleja la voluntad de los sectores público y privado para contribuir a los objetivos del Plan México, fortaleciendo la integración del aparato productivo nacional a las cadenas globales de valor".

Explicó que este acuerdo impulsa cinco ejes estratégicos para ampliar el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): facilitar el acceso al financiamiento, mejorar el entorno regulatorio, promover la educación financiera, acelerar la digitalización de pagos y servicios financieros, y fomentar la formalización fiscal y laboral.

Jorge Santos Reyna, presidente del Consejo Directivo de Caintra, subrayó que tan solo con las empresas tractoras del programa +PyMEx se podría beneficiar a más de 20 mil Mipymes con líneas de factoraje y créditos en mejores condiciones de mercado.

Sectores beneficiados y programas complementarios

El director general de Nafin y Bancomext, Carlos Torres, quien signó junto con García Garza el acuerdo, indicó que esta alianza permitirá que más pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento en condiciones preferenciales, cuenten con mayor liquidez y la posibilidad de generar historial crediticio a través del esquema de Credicadenas.

El convenio establece que se realizará un programa piloto para que los proveedores de grandes empresas "ancla", afiliadas a la Cámara, participen con Nafin en sus programas de cadenas productivas y factoraje a clientes, entre otros.

"Las MiPyMEs requieren liquidez suficiente y oportuna."



— Jorge Santos, presidente de CAINTRA Nuevo León. pic.twitter.com/gohi775H6y — CAINTRA Nuevo León (@caintra_nl) June 29, 2026

Ambas partes trabajarán en conjunto para impulsar el acceso al financiamiento empresarial con énfasis en sectores estratégicos del Plan México, sin limitarse a ellos, tales como textil y calzado, bienes de consumo, farmacéuticas y dispositivos médicos, química y petroquímica, semiconductores, automotriz y electromovilidad, agroindustria y aeroespacial.

El convenio también contempla capacitación y asistencia técnica gratuita, tanto para empresas como para personas físicas con actividad empresarial, impartidas en conjunto por Nacional Financiera, Caintra y Banregio, el cual es el primer intermediario financiero que se suma a esta estrategia.

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