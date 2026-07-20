México refinanció su deuda por tercera ocasión en el año: ¿qué significa para México?

Con el objetivo de optimizar el perfil de vencimientos de la deuda interna del Gobierno mexicano y reducir las presiones de pago en los próximos años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo una operación de refinanciamiento de la deuda interna por un monto de 183 mil 202 millones de pesos.

De esta forma, dijo, "permitió extender, en 3.64 años el plazo promedio de la deuda refinanciada".

La operación otorgó liquidez adicional para emitir una nueva referencia de Udibonos de 10 años, por 4 mil 113 millones de pesos.

Cabe recordar que los Udibonos es un instrumento del gobierno que se actualiza con la inflación, por lo que ayuda a proteger el poder adquisitivo del dinero de los inversionistas frente al aumento de los precios, en inversiones de largo plazo.

La dependencia señaló que la liquidez adicional se logró al efectuar de manera exitosa "la tercera operación sindicada en este año en la curva de rendimiento indexada a la inflación", mediante la citada emisión de una nueva referencia de Udibonos de 10 años por un monto equivalente a 6 mil 763 millones de pesos.

Hacienda aseveró que "ambas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna, fortalecer la estructura del portafolio del gobierno federal y mejorar las condiciones de liquidez y profundidad del mercado local".

Pero además, sostuvo que estas acciones forman parte de la estrategia integral de manejo de pasivos y de actualización de referencias para el presente año, en plena alineación con el Plan Anual de Financiamiento de 2026.

En un comunicado, la dependencia encargada de las finanzas del país explicó que como parte de la operación de refinanciamiento, "se recompraron diversos instrumentos de deuda, incluidos Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos".

Características y beneficios de la nueva emisión de Udibonos

Así, del monto total refinanciado, 95 mil 441 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026; en tanto que, 21 mil 894 millones de pesos a vencimientos de 2027, y 65 mil 867 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2028.

Por otro lado, indicó que la nueva referencia de Udibonos a 10 años, con clave de emisión S 370423 vence en abril de 2037, "paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.60 por ciento.

"El monto total en circulación del nuevo instrumento fue de 10 mil 876 millones de pesos aproximadamente", precisó la Secretaría de Hacienda.

Cabe señalar que el refinanciamiento es el proceso de sustituir un préstamo o crédito actual por uno nuevo, en donde el objetivo principal es obtener mejores condiciones, como una tasa de interés más baja, pagos mensuales más reducidos, ampliación del plazo o la consolidación de varias deudas en una sola.

Hacienda aseveró que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, una gestión responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de este año.