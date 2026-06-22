Ni Banxico ni Citi ven un repunte: economía mexicana pierde fuerza y ajustan previsión de crecimiento

Las expectativas de un menor crecimiento de la economía mexicana no se detienen a la mitad del año, y ahora los encuestados por el grupo financiero Citi México, también disminuyeron su consideración para este año.

La proyección mediana de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2026 disminuyó a 1.1% desde 1.2% en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 0.5% a 1.5 por ciento.

En este sentido, en la encuesta que se aplica a diversas áreas de análisis de diversas instituciones, BNP Paribas, Ve por Más, Bankaool y GBM son las instituciones que tienen la mejor proyección para la actividad económica este año, toda vez que esperan que el PIB avance 1.5 por ciento.

Mientras que Signum Research es la entidad con la proyección más baja, pues considera que la economía avance apenas 0.5% al concluir 2026.

Inflación, tipo de cambio y tasa de referencia

Para 2027, los encuestados esperan un crecimiento del PIB de 1.8%, igual que en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 1.0% a 2.3 por ciento.

En cuanto a la inflación, consideran que se ubicará en 4.23% desde 4.35%; y para finales de 2027, la expectativa de inflación general disminuyó a 3.80% desde 3.9%, considerado en la encuesta de hace dos semanas.

Y para el tipo de cambio, prevén que al cierre de año se sitúe en 17.92 pesos por dólar, mientras que para el siguiente lo ven en 18.5 unidades por billete verde.

Por lo que toca a la tasa de referencia del Banco de México (Banxico), instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias, los consultados por Citi no esperan movimientos en el corto plazo.

En este sentido, la Encuesta indica que de los 35 encuestados, "28 no esperan un movimiento en el corto plazo, mientras que dos prevén un recorte en diciembre de 2026 y seis participantes esperan un movimiento durante 2027".

Así, la proyección es que la tasa de referencia cierre este año en un nivel de 6.5%, mientras que para el siguiente se prevé en ese mismo punto.

En los últimos días, BBVA México informó que bajó su estimación de crecimiento de la economía para este año de 1.8% a 1.25%; a principios de este mes, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que sus encuestados bajaron de 1.20% a 1.10% su expectativa.

El Banco de México (Banxico) informó a finales de mayo pasado, que ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento económico del país para este año a 1.1% desde el 1.6% previsto anteriormente; en tanto que Banamex redujo de 1.6% a 1.3% su expectativa de crecimiento del PIB para 2026, luego de darse a conocer que en el primer trimestre de este año la economía de México tuvo una caída de 0.8%, el 30 de abril pasado.

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