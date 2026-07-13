Ni repunte de inversión convence: empresarios ven panorama económico más incierto

La inversión fija bruta y la producción industrial en el inicio del segundo trimestre de este año, no fueron suficiente para elevar los niveles de confianza del consumidor y del sector empresarial del país que siguieron mostrando cautela en la pasada encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ello, por factores internos como la inseguridad y el debilitamiento del estado de derecho, que se suman a la decisión reciente de los Estados Unidos de llevar a cabo revisiones anuales del T-MEC, lo que propiciará un entorno de débil inversión e inhibirá un crecimiento económico mayor y de manera sostenida.

Así lo aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que en su análisis semanal, observó que en el primer trimestre del año la economía mostró signos de debilidad al reportar una caída trimestral de 0.6% y un aumento anual de solo 0.4 por ciento.

Análisis del CEESP sobre la inversión y producción industrial

"Aún no hay señales claras de una mejora sustantiva en los siguientes meses", y sí un claro retroceso en las expectativas de crecimiento de la economía del país para este y el próximo año, indicó.

El CEESP señaló que la inversión, principal motor del crecimiento, repuntó en abril pasado, a una tasa mensual de 4.0% y una anual de 5.1%, con lo que después de 19 meses consecutivos a la baja, logró su primer avance anual.

La producción industrial también se comportó de manera similar, toda vez que en el cuarto mes de este año registró un alza mensual de 0.8% y una anual de 2.1%, después de cifras negativas un mes antes.

Empero, "si bien los resultados de abril pudieron haber generado optimismo, la confianza empresarial y del consumidor se mantuvieron en terreno negativo, toda vez que un solo dato no era razón de una mejora significativa.

"Ciertamente, el repunte en la mayoría de los indicadores en abril también refleja parte de un efecto estadístico toda vez que su base de comparación anual fue reducida", indicó.

Y de hecho, hace unos días el Inegi informó el resultado de la producción industrial en mayo donde se observa que tuvo una caída mensual de 0.8% después del sorpresivo repunte.

Por lo anterior, no se prevé que este año se tenga un mejor entorno para la inversión que permita un crecimiento económico mayor y de manera sostenida, dijo el CEESP.