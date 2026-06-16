Banco de México advierte retos para economías regionales

Las economías regionales del país recuperarían una senda de crecimiento en el segundo trimestre de este año, luego de la debilidad mostrada en el primer tramo de 2026, señaló el Banco de México.

No obstante, al presentar el reporte Sobre las Economías Regionales de enero-marzo de 2026, advierte que este desempeño "seguirá sujeto a un entorno de elevada incertidumbre y a diversos retos, tanto internos como externos, que podrían afectar de manera diferenciada a las regiones".

Al mismo tiempo, observó que la actual coyuntura internacional podría abrir oportunidades para favorecer la integración productiva de América del Norte y consolidar al sector exportador como una fuente relevante de crecimiento regional.

Precisó que las regiones que más resienten este entorno son el norte y algunas partes de las regiones centrales, debido a su mayor vinculación con el comercio internacional y las exportaciones hacia el vecino país.

Conoce la infografía con los principales indicadores del Reporte sobre las #EconomíasRegionales: enero-marzo 2026. Disponible en: https://t.co/0ZgMAwwHTY pic.twitter.com/3IyqYubNlD — Banco de México (@Banxico) June 16, 2026

Impacto económico del Mundial de Futbol 2026 en México

En este contexto, Aldo Heffner Rodríguez, director general de Investigación Económica del banco central, consideró que "será fundamental generar condiciones propicias para la inversión y avanzar en infraestructura estratégica, capital humano, adopción tecnológica y medidas que fortalezcan la resiliencia de las regiones ante eventos climáticos extremos".

En conferencia de prensa, también señaló que las expectativas que ha generado el Mundial de Futbol 2026 no serán motor de crecimiento para la economía mexicana.

"Es un impulso, bienvenido, de corto plazo que va a ser temporal y concentrado mientras se lleva a cabo este evento que podría tener unos efectos de derrama posteriores; sin embargo, no se espera que este sea un motor de crecimiento de largo plazo", dijo Heffner Rodríguez.

Incluso, señaló que según el Reporte, la opinión empresarial refleja expectativas favorables sobre el impacto económico asociado con la justa mundialista, pero con diferencias según la ubicación geográfica y el sector productivo.

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