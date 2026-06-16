Falta de inversión privada enciende las alarmas sobre el futuro económico de México

El sector privado mexicano no invierte en el país por las reformas constitucionales y mientras no exista un cambio en la política pública continuarán bajos niveles de crecimiento de este renglón y una cercanía a la pérdida del grado de inversión en el mediano plazo, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En este sentido, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del organismo de los ejecutivos de finanzas, explicó que el bajo crecimiento económico en los últimos años se debe a la poca inversión.

"Esta dinámica inició con la aprobación de las reformas constitucionales, particularmente la judicial, en agosto y septiembre de 2024", recordó.

En tanto que, Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto, señala que las razones de la falta de inversión "son claras y el gobierno debería escucharlas" para revertir las medidas que no permiten una mayor actividad económica.

"Qué bueno que se están dando cuenta de que no está sucediendo, porque el sector privado aporta aproximadamente el 80% de la inversión de México. Hay que escuchar las razones que tiene el sector privado del porque no se está invirtiendo por las reformas constitucionales y la desaparición de los organismos regulatorios independientes. Hay que revertir los efectos que tienen esas reformas", señaló.

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Impacto de la baja inversión en la calificación crediticia y economía nacional

En conferencia de prensa, indicó que con los resultados de las finanzas del país, con un bajo crecimiento de la economía, que se han obtenido hasta el momento, la consolidación fiscal programada de 4.1% para este año, "no se logrará y estará en niveles cercanos al 5.0% con un crecimiento económico de 1.1 por ciento".

Además, Herrera Espinosa considera que esta situación de bajo crecimiento provoca que los niveles de endeudamiento crezcan y cada vez más acercan a la calificación crediticia soberana a perder el grado de inversión en los siguientes dos años.

Mientras que a nivel personal, sostiene que si el PIB cayó 926 mil millones en el primer trimestre de este año, "toda la población está perdiendo ingresos, está perdiendo riqueza. Aunque se distribuye de distintas maneras, la falta de crecimiento no distribuye riqueza, distribuye pobreza y tenemos que encontrar la manera de crecer nuevamente en una forma consistente al mejor ritmo posible".

En este sentido, Gabriela Gutiérrez señaló que tras las bajas en la calificación soberana de México por S&P Global Ratings, Moody´s, así como Fitch, hace unas semanas, hasta los seis bancos mexicanos con mejor calidad crediticia también fueron degradados.

"Un recordatorio que no sólo el gobierno sufre las consecuencias de un debilitamiento en el perfil financiero del país. Son las primeras advertencias que recibimos que México podría perder su grado de inversión en el mediano plazo si no hay un cambio de rumbo y se fortalecen los indicadores económicos, principalmente las finanzas públicas y la situación de Pemex.

"Como lo hemos comentado constantemente, perder el grado de inversión traería a nuestro país un entorno sumamente volátil de una depreciación de la moneda sustancial y sus consecuentes presiones inflacionarias que generarían altas tasas de interés que demorarían aún más el retorno al crecimiento sostenido y elevado de la economía", aseveró la presidenta del IMEF.

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