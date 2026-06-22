Santander pone a la IA en el centro de su estrategia y proyecta resultados récord

El Grupo Financiero Santander a nivel global, espera generar valor por más de mil millones de euros entre 2026 y 2028 con la aplicación de la IA.

Al respecto, Ricardo Martín Manjón, responsable de Datos e IA del grupo financiero, señala que se avanza en la ejecución de su estrategia de inteligencia artificial, donde uno de los factores más importantes es que actualmente 185 mil colaboradores del grupo en todo el mundo tienen acceso a herramientas de IA.

Todos ellos se están centrando en tres prioridades en cuanto a la IA, y es hacer que el banco sea más rápido, seguro y eficiente, por ejemplo, mediante la automatización de procesos.

Asimismo, utilizar la IA para abrir nuevas fuentes de crecimiento, además de impulsar que los equipos incorporen la inteligencia artificial a su trabajo diario.

Proyecciones y resultados económicos de la IA en Santander

Se aseguró que 17 mil personas están utilizando IA en el desarrollo de software y el 40% del código fue desarrollado con IA en junio de este año; los modelos de IA de Openbank procesan 100 mil alertas de prevención de blanqueo de capitales al año y, más de 280 agentes de automatización de procesos en producción.

Martín Manjón estima que en el primer trimestre de este año ya se han generado unos 35 millones de euros en valor de negocio y considera que al cierre del 2026, se habrán superado los 200 millones de euros.

Así, entre 2026 y 2028, el grupo a nivel mundial considera generar un valor objetivo por la IA de más de mil millones de euros, "lo que habla de un despliegue potente de la IA en todos los países donde opera Santander".

Y es que el especialista aseveró que muchas soluciones nacen en un país, negocio o función, pero se diseñan desde el principio para poder reutilizarse en otras partes del grupo cuando generan valor.

"Esa es una de las grandes ventajas de Santander: ejecución local, capacidades globales e impacto a escala", detalla el responsable de Datos e IA de Banco Santander.

Por eso, "un año después de anunciar nuestra ambición de convertirnos en un banco data & AI-first, la IA ya nos está ayudando a mejorar la forma en que trabajamos, atendemos a los clientes, gestionamos el riesgo y operamos el banco.

"Para mí, ser AI-first significa aplicar la inteligencia artificial allí donde puede generar un impacto tangible", dijo Martín Manjón.

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