¿Y la derrama del Mundial? Pequeños comercios siguen esperando el 'gol' en sus ventas

Los efectos del mundial de futbol 2026 en los pequeños comercios han sido prácticamente nulos.

Previo al inicio del Mundial, siete de cada diez comerciantes manifestaban no tener expectativas de incrementar sus ventas.

Ahora, con el torneo ya en marcha, "la percepción continúa siendo moderada", señala el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), que preside Gerardo Cleto López Becerra.

Impacto económico del Mundial en pequeños comercios

Ello, al presentar los resultados del sondeo "Impacto del Mundial en las ventas del comercio en pequeño", con el apoyo de la empresa "Datos y Café, Inteligencia de Mercados".

El sondeo revela que 50% de los comerciantes afirma que sus ventas no han registrado incremento alguno, mientras que el otro 50% reporta "algún crecimiento", principalmente de hasta 10% durante los días en que juega la Selección Mexicana.

Lo anterior, según el estudio que se llevó a cabo del 26 al 28 de junio mediante entrevistas presenciales y electrónicas a 700 comerciantes, empresarios y encargados de negocios de diversos giros, como tiendas de abarrotes, restaurantes, bares, venta de alimentos, transporte, joyería, ropa, artículos deportivos, farmacias y negocios relacionados con celebraciones y eventos sociales.

En tanto, comerciantes establecidos en las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo capitalino señalaron que, lejos de beneficiarse, en algunos casos sus ventas disminuyen debido a que los asistentes no consumen sus productos o porque deben cerrar temporalmente sus establecimientos ante la elevada concentración de personas y los riesgos de seguridad.

Percepción y estrategias de los comerciantes durante el Mundial

Del sondeo, también se desprende que en cuanto al interés mostrado por los consumidores, los resultados reflejan un comportamiento dividido.

Aunque una parte importante de los comerciantes reconoce que el Mundial ha despertado interés entre sus clientes, alrededor de 40%, una tercera parte considera que el entusiasmo ha sido poco o nulo, "situación que explica por qué muchos negocios decidieron no realizar inversiones adicionales para aprovechar comercialmente el evento".

El estudio muestra que la mayoría de los pequeños negocios no implementó estrategias especiales para atraer consumidores. Más del 70% de los comerciantes consultados señaló que no realizó promociones, descuentos ni incorporó productos alusivos al Mundial, debido principalmente a la incertidumbre sobre el posible retorno de esa inversión.

Se indica que esta situación confirma que el pequeño comercio enfrentó el Mundial con cautela y sin condiciones suficientes para capitalizar el aumento en la actividad económica que suele generar un evento internacional de esta magnitud.

Así, al concluir la fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol 2026, en la que la Selección Mexicana logró tres triunfos consecutivos y avanzó a la siguiente ronda, queda de manifiesto que el optimismo deportivo no se ha traducido en un beneficio económico significativo para el comercio en pequeño y las empresas familiares.

Y ante la posibilidad de que un nuevo triunfo de la Selección Mexicana impulse el consumo, cuando juegue este martes, el optimismo continúa siendo limitado.

Casi la mitad de los comerciantes (48.6%) considera que un eventual avance del equipo nacional no tendrá ningún efecto positivo en sus ventas, mientras que otro grupo estima que el beneficio sería reducido.

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