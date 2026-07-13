Pequeños comercios elevaron ventas hasta 15% por el Mundial: Anpec

El pequeño comercio "sí logró romper el marasmo de consumo que veníamos arrastrando y esto se sintió más cuando jugó la Selección Nacional", aseveró la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), pero advirtió que el impulso está a punto de terminar.

Señaló que en este canal, las ventas se reactivaron de un 10% a 15% y se centraron en bebidas como cerveza, refrescos, agua embotellada y botanas, embutidos, pan, hielo, carbón, cigarros y abarrotes en general.

"Por este canal se vendieron también alimentos preparados, tacos, elotes y toda la variedad de antojitos que distinguen a nuestra cocina, así como los souvenirs en donde lo más vendido resultaron ser las playeras, gorras y banderas", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Reacciones del sector hotelero y restaurantero

Señaló que el sector de la hotelería —hoteles, hostales y plataformas como Airbnb— sostiene que, apenas "recibieron un millón de visitantes durante el Mundial, cifra que dicen muy lejana a los cinco millones que originalmente se anunciaron, e incluso se preguntan cómo se llegó a ese pronóstico de visitas".

En tanto, el sector restaurantero reconoce que hubo un incremento en las ventas, estimado entre 5.0% y 10% en el marco del Mundial.

"Este evento es un bálsamo para el mercado de consumo popular; sin embargo, fue una buena señal económica venida del tan terrible primer trimestre del año. Por ello, se puede decir que entre vivir o no vivir el Mundial, sin duda fue mejor haberlo vivido", subrayó Rivera.

Percepción sobre la organización y marca México

No dejó de señalar que ciertamente la FIFA exageró con los precios, las entradas y lo que vendió en los estadios, "todo muy encarecido".

Con las muchas "piedritas" que, dijo Rivera, hubieron en este evento, aseveró que "la marca de México se impuso y logró conectar un mayor interés de los hinchas del mundo.

"El país aprovechó el Mundial para mejorarla no obstante de las protestas sociales y de la incomprensión del Estado a hacer suyo el evento y aprovechar el acto inaugural como una ventana al mundo que permitiría mandar señales de certidumbre y modernidad. Pese a todos estos obstáculos los mexicanos mandamos la señal: el mundo puede contar con México", puntualizó.