El Mundial no fue suficiente para generar un impulso económico en México: CEESP

Los datos oficiales más recientes confirman que el efecto del Mundial de Futbol FIFA 2026, evento deportivo más importante del año, no reflejó una mejora significativa en el consumo privado en México, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Las expectativas que se tenían como beneficio económico para México no se concretaron respecto a lo que se esperaba. La perspectiva que se tenía sobre todo en relación con el posible aumento en el consumo y el empleo ante la organización del evento no se alcanzó y los resultados fueron más bien acotados, aseveró.

Y es que observó que, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el consumo privado, recordó, se anticipa que en junio este indicador tuvo un avance mensual de solo 0.1%, porcentaje inferior al 0.4% reportado un mes antes, a mayo.

"Si bien era evidente que este evento tendría algún beneficio económico para la economía, también lo era el hecho de que la mayoría de los especialistas consideraban que sería de corto plazo", indicó en su análisis semanal.

Señalo que el pronóstico de los especialistas del sector privado reportado en la última Encuesta de Expectativas del Banco de México (Banxico) prevé una tasa de crecimiento del PIB de 0.90% para el segundo trimestre del año, pero para el tercer trimestre anticipa un avance menor de 0.47% y de 0.55% para el último trimestre.

Evolución del empleo y perspectivas del PIB

"Esto implica que para todo el año el PIB crecería solo 1.07%, porcentaje menor en dos centésimas al pronóstico previo" de 1.09$%, aseveró el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por otro lado, desglosó que en la parte de empleo, en mayo México perdió 29 mil 922 empleos formales, de acuerdo con los reportes del IMSS, "lo que revela que no se estaba generando empleo suficiente por el impulso del mundial".

Después, en junio anterior, se revirtió la tendencia negativa y se generaron 61 mil 023 puestos de trabajo.

"Claramente es positiva esta creación de empleo, pero se requiere generar el doble de esa cifra en promedio mensualmente para dar cabida a la nueva fuerza laboral y contribuir en detener el crecimiento de la informalidad", señaló el organismo que depende del CCE.

Cabe señalar que originalmente se tenía la convicción de que este evento incidiría de manera importante en la actividad económica del país como consecuencia de su efecto en el consumo, el turismo e incluso en la inversión en infraestructura necesaria para cumplir con las necesidades del evento.

Es más, en algunos foros se habló de una derrama económica de 0.5% del producto interno bruto.

La estimación oficial, por su parte, anticipaba una derrama económica de hasta tres mil millones de dólares.

No obstante, cálculos de la firma Deloitte señalan que la derrama fue de 2 mil 543 millones de dólares, cifra 7.0% inferior a su propia estimación previa, lo que representa 0.12% del PIB.