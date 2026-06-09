"No es obligación hacer home office el 11 de junio", responden empresas a decreto

Tras el decreto publicado por el gobierno federal para que instancias de gobierno no laboren y las escuelas públicas no tengan clases este jueves 11 de junio, además del exhorto que se hace al sector privado en el mismo sentido, ManpowerGroup sostuvo que las empresas grandes serán las que "posiblemente manden a su gente a hacer home office", aunque ello no es una obligación.

En tanto que micros y pequeños negocios "que demandan estar físicamente en sus instalaciones deberán ir a sus puestos de trabajo", comentó en conferencia de prensa, Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, El Caribe y Centroamérica.

De su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), respaldó las medidas anunciadas por el Gobierno de México, en particular las que promueven la implementación de esquemas de trabajo a distancia.

De ahí que llamó a la industria mexicana afiliada a las cámaras y asociaciones para que, en los casos donde la naturaleza de las actividades lo permita, valoren la adopción temporal de esquemas de trabajo a distancia o modalidades flexibles de operación durante dicha jornada.

Y reconoció que existen sectores industriales cuya operación requiere necesariamente la presencia física de las y los trabajadores, particularmente en plantas de manufactura, procesos productivos continuos, logística, transporte, seguridad industrial y actividades esenciales para el funcionamiento de las cadenas de suministro.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró positiva cualquier medida que contribuya a mejorar la movilidad y facilite el desarrollo ordenado de un evento internacional de la magnitud del Mundial 2026.

Sin embargo, precisó que el decreto no establece una obligación para las empresas privadas y la decisión corresponde a cada organización, de acuerdo con su giro, necesidades y condiciones particulares de operación.

Mundial queda a deber empleos

Por otro lado, ManpowerGroup señaló que ni el nearshoring ni el Mundial de Futbol 2026 han propiciado todos los trabajos esperados, y por eso se tuvieron resultados negativos en el registro del IMSS en mayo pasado, con una pérdida de casi 300 mil empleos, por lo que ni siquiera se han podido recuperar los 650 mil perdidos en diciembre de 2025.

De esta forma, dijo Alberto Alesi, habrá que esperar a ver si para junio y julio el Mundial propició algún cambio, pues hasta el momento no logró convertirse en el motor de empleo formal que se esperaba.

"Todavía les diría, lamentablemente y por lo que hemos visto de las intenciones de contratación específicamente para el Mundial, que mucho de lo que tenía que haber ocurrido, ocurrió y sin embargo, no levantó tan significativamente la cifra de empleo formal. Nos preocupa que no vayamos a ver esas cifras de empleabilidad en el IMSS, sino en la informalidad", comentó.

Al presentar los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo para el tercer trimestre de este año, dijo que se confirmaron las intenciones de contratación de los empleadores, esto es, "que se mantendrán cautelosas y moderadas".

Por ello, indicó que la estimación de ManpowerGroup al finalizar el año es un pronóstico de crecimiento de entre 150 mil y 250 mil puestos formales; cifra mucho más modesta que la del Banco de México que considera entre 260 mil y 460 mil empleos.