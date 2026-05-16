¿Cómo consultar los resultados de la Beca Rita Cetina con el folio?

¡Atención padres de familia! Miles de familias mexicanas se mantienen al pendiente de los resultados de la Beca Rita Cetina 2026, especialmente ahora que comenzó la entrega de tarjetas del Bienestar para nuevos beneficiarios.

Ante las dudas sobre el registro, el folio de la Beca Rita Cetina se ha convertido en la herramienta clave para saber si los estudiantes fueron aceptados y cuándo podrían recibir el apoyo económico destinado a útiles y uniformes escolares.

Aunque muchos tutores ya realizaron el trámite, todavía existen confusiones sobre dónde consultar el estatus, qué significa el folio y cómo usarlo correctamente en las plataformas oficiales.

En Ovaciones te decimos cómo consultar los resultados del apoyo educativo con el folio.

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Beca Rita Cetina entregará tarjetas a partir del 18 de mayo: recomendaciones importantes antes de recibir la tarjeta del Bienestarhttps://t.co/UOlxgD7bKE pic.twitter.com/kBetzO6oj7 — Avisos Bienestar Avisos (@BienestarAvisos) May 15, 2026

Qué es la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina es un programa impulsado por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica, principalmente de primaria, que pertenecen a familias en situación vulnerable. El objetivo es evitar la deserción escolar y ayudar con gastos relacionados con la educación.

Para el ciclo 2026, el apoyo contempla un pago anual de 2 mil 500 pesos destinados a uniformes y útiles escolares. La incorporación de beneficiarios se realiza de forma gradual y mediante procesos de validación por parte de autoridades educativas y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Quién puede solicitar la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica en México, principalmente niñas y niños de primaria que pertenezcan a familias de escasos recursos.

Sin embargo, los padres o tutores debieron realizar previamente el registro en la plataforma oficial utilizando una cuenta Llave MX y proporcionando datos escolares y personales del menor.

Durante el proceso, el sistema genera un folio único, indispensable para dar seguimiento al trámite y consultar el estatus de la solicitud, por lo cual es importante mantener esos datos anotados en un espacio de fácil acceso.

Además, las autoridades recomiendan realizar cualquier consulta únicamente en páginas oficiales para evitar fraudes, robo de datos o información falsa difundida en redes sociales.

Cómo consultar resultados con el folio de la Beca Rita Cetina

El folio de la Beca Rita Cetina es un número único que se entrega al finalizar el registro del estudiante. Este código sirve para consultar si la solicitud fue aceptada, sigue en validación o presenta algún problema.

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A inicios de este año trazamos una meta histórica: beneficiar a 42.9 millones de personas con los #ProgramasParaElBienestar.



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Dónde encontrar el folio de la Beca Rita Cetina

El folio aparece:

Al concluir el registro en línea

En el comprobante descargable del trámite

En el correo o cuenta utilizada durante el registro

Dentro de la plataforma oficial de la beca

Cómo consultar el estatus de la Beca Rita Cetina, paso a paso:

Para revisar los resultados de la Beca Rita Cetina, los padres o tutores deben seguir estos pasos:

Entrar al portal oficial del Buscador de Folios: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio Activar la casilla "Soy humano". Escribir el folio generado durante el registro. Dar clic en "Buscar". Revisar el estatus que arroje el sistema.

Las leyendas más comunes que la plataforma suele arrojar son:

" Registro exitoso"

"Pendiente de validación"

Si aparece alguna de ellas, significa que la solicitud sí fue recibida y continúa en revisión. También es posible consultar directamente desde el portal oficial de la beca: www.becaritacetina.gob.mx

Ahí los tutores deben:

Iniciar sesión con la cuenta Llave MX utilizada en el registro .

Entrar al apartado "Estudiante" .

Buscar el nombre del menor.

Revisar el estatus actualizado.

Qué hacer si el sistema no muestra información del status de la Beca Rita Cetina

En algunos casos, el buscador puede marcar error o no encontrar datos del estudiante. Por lo que las autoridades recomiendan:

Verificar que la CURP esté escrita correctamente .

Revisar que se use la misma cuenta Llave MX .

Intentar más tarde por saturación de la plataforma .

Evitar enlaces compartidos en redes sociales no oficiales.

Por otro lado, la entrega de tarjetas del Bienestar continúa en distintos estados del país, por lo que recomendamos mantenerte atento a los avisos oficiales emitidos por las escuelas y canales de Becas Bienestar para conocer fechas, horarios y sedes de entrega.