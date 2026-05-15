EU acepta a Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad de Sinaloa acusado de nexos con el narco, como testigo

La situación del ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, volvió a colocar a funcionarios mexicanos bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.

En medio de acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y señalamientos relacionados con "Los Chapitos", nuevas revelaciones apuntan a que el general en retiro ya estaría colaborando con el gobierno de Estados Unidos.

El caso ha generado atención tanto en México como en Nueva York, donde se desarrolla parte del proceso judicial que involucra a ex funcionarios sinaloenses.

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Estados Unidos coloca a Gerardo Mérida como testigo

De acuerdo con la información de El Universal, una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Gerardo Mérida Sánchez fue aceptado como testigo cooperante y que incluso podría recibir protección en caso de que su seguridad esté en riesgo.

Según los reportes, el ex funcionario fue presentado ante una corte en Nueva York y se declaró no culpable. Además, habría entregado información inicial a las autoridades estadounidenses tras quedar bajo resguardo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue aceptado por autoridades de Estados Unidos como testigo cooperante, de acuerdo con información proporcionada por una fuente del Departamento de Justicia a el El Universal.



Según el reporte, el... pic.twitter.com/Zyvvo9DFQ1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2026

¿De qué se le acusa a Gerardo Mérida?

Las acusaciones contra Gerardo Mérida Sánchez forman parte de una investigación federal en el Distrito Sur de Nueva York relacionada con presuntas operaciones de narcotráfico y corrupción.

Los documentos judiciales citados por autoridades estadounidenses indican que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de "Los Chapitos".

La acusación sostiene que, a cambio de los pagos, presuntamente brindaba información anticipada sobre operativos contra laboratorios de drogas y acciones de las fuerzas de seguridad.

"Alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de 'Los Chapitos'", señala la acusación difundida por autoridades estadounidenses.

Además, el expediente judicial indica que el ex funcionario supuestamente alertó sobre al menos 10 redadas en laboratorios clandestinos, permitiendo que integrantes del grupo criminal retiraran droga y personal antes de los cateos.

También se le acusa de no intervenir en operaciones de tráfico de drogas ni detener a miembros de la organización criminal.

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Gerardo Mérida, former Security Secretary linked to the inner circle of Rubén Rocha Moya, has reportedly surrendered to U.S. authorities.



Sources indicate that Gerardo Mérida, allegedly identified as one of the 10 Mexican former officials facing extradition requests tied to... pic.twitter.com/pTOCoZpCm1 — FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL (@internatio56662) May 15, 2026

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es un general en retiro que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya.

Su nombre tomó relevancia internacional luego de aparecer dentro de una acusación formal emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que también fueron mencionados otros funcionarios y ex funcionarios del estado.

De acuerdo con reportes oficiales, el ex secretario ingresó a Estados Unidos desde Sonora el pasado 11 de mayo y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del US Marshals Service.

Asimismo, el periodista especializado en seguridad Luis Chaparro aseguró que Mérida Sánchez no habría sido detenido, sino que presuntamente se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso.

Otros funcionarios señalados en la investigación

La acusación presentada en Estados Unidos no sólo involucra a Gerardo Mérida Sánchez. Dentro del expediente también aparecen otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados destaca el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros integrantes de corporaciones de seguridad y servidores públicos presuntamente vinculados con la organización criminal.

Según las investigaciones estadounidenses, varios funcionarios habrían facilitado información sensible sobre operativos, cateos e investigaciones relacionadas con laboratorios de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

La acusación también establece que los implicados podrían perder propiedades o bienes obtenidos presuntamente mediante ganancias derivadas de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico.