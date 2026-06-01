¿Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público? Brugada anuncia alternativas

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa por los partidos, surge una de las preguntas más importantes para miles de aficionados: ¿cómo llegar de forma rápida y segura a los estadios?

Ante la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales, las autoridades capitalinas presentaron un ambicioso plan de movilidad que promete transformar la experiencia de traslado durante el torneo.

Desde rutas especiales de transporte hasta opciones sustentables y accesos peatonales, la estrategia busca evitar congestionamientos y facilitar el acceso a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de las rutas que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer para que los aficionados del futbol lleguen a los partidos sin contratiempos.

También lee: ¡Imperdible! Estos son los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026

Mundial 2026: estadios y partidos en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica al celebrarse de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 encuentros.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Los estadios mexicanos que recibirán partidos mundialistas son:

Estadio Banorte (antes Estadio Azteca ) – Ciudad de México , alcaldía Coyoacán.

Estadio BBVA – Guadalupe, Nuevo León, zona metropolitana de Monterrey.

Estadio Akron – Zapopan, Jalisco, área metropolitana de Guadalajara.

El Estadio Banorte será el escenario del partido inaugural del Mundial 2026, además de otros encuentros de la fase de grupos y rondas eliminatorias.

¿Cómo llegar a los estadios para el Mundial 2026?

Durante la presentación del operativo de movilidad que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el lunes, aseguró que el objetivo es ofrecer traslados eficientes, seguros y sustentables para los miles de aficionados que acudirán al llamado Coloso de Santa Úrsula.

La mandataria destacó que el transporte público será la principal alternativa para llegar al estadio y que el entorno contará con actividades culturales, artísticas y recreativas para recibir a visitantes de todo el mundo.

Tren Ligero

Las autoridades informaron que el Tren Ligero será el principal medio de transporte para los días de partido.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, este sistema tendrá capacidad para movilizar entre 60 mil y 70 mil personas antes de cada encuentro.

Además, tres horas antes del inicio de los partidos se implementará una operación especial con viajes directos desde Taxqueña hasta la estación Estadio Azteca, reduciendo tiempos de traslado y evitando saturaciones.

Metro y Metrobús

Otra de las principales alternativas será la combinación de la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero desde Taxqueña.

Asimismo, la Línea 1 del Metrobús conectará Perisur con Santa Úrsula-Santo Tomás, facilitando la llegada de aficionados desde distintos puntos del sur de la capital.

Servicio Ride desde puntos estratégicos

Los asistentes también podrán utilizar servicios especiales de transporte que partirán desde:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

San Jerónimo

Estadio Universitario

Estas rutas tendrán como destino la zona de Huipulco, donde comenzará el acceso peatonal hacia el estadio.

Park and Ride: estaciona tu auto y continúa en transporte público

Para quienes lleguen en vehículo particular, se habilitará el sistema Park and Ride, el cual consiste en estacionar el automóvil en centros habilitados y continuar el trayecto en transporte público.

Los automovilistas podrán dejar su carro en puntos como:

Campo Marte

PE Xochimilco

Six Flags

Santa Fe

Plaza Carso

Desde estos sitios partirán unidades especiales de transporte eléctrico que acercarán a los aficionados a las zonas peatonales del estadio.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa: Casa Ciudad de México International Media Center https://t.co/jmqtWEbxtA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

Ecobici y scooters

Como parte de la apuesta por una movilidad sustentable, la Ciudad de México dispondrá de:

2 mil bicicletas Ecobici

2 mil scooters eléctricos

Los usuarios podrán tomarlos en cinco puntos estratégicos y recorrer la nueva Ciclovía Gran Tenochtitlán, que conecta el Centro Histórico con la zona sur de la ciudad.

Entre los puntos habilitados destacan:

Metro General Anaya

Viaducto Tlalpan

Las Torres

Parque Avenida Tlalpan

Los Multis

Desde estos espacios, los aficionados continuarán caminando hacia los accesos oficiales.

Taxis por aplicación

Las autoridades también anunciaron que habrá alrededor de mil vehículos de plataformas digitales autorizados para trasladar a los aficionados hacia las áreas peatonales cercanas al estadio.

Accesos peatonales protegidos

El último tramo del recorrido será a pie.

El operativo contempla siete rutas peatonales protegidas con filtros de seguridad, señalización y personal de apoyo. Los trayectos tendrán una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos dependiendo del punto de llegada.

Tarjeta especial de Movilidad Integrada para el Mundial

Como parte de las novedades, el Gobierno capitalino lanzará una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada con diseño conmemorativo del Mundial 2026.

La tarjeta podrá adquirirse de manera física o digital mediante la App CDMX y plataformas como Mercado Pago. Además, permitirá utilizar los distintos servicios de transporte habilitados durante el torneo sin costo adicional por el diseño especial.

Códigos QR y rutas digitales

Los aficionados también contarán con herramientas digitales para planear sus trayectos.

A través de códigos QR distribuidos en puntos estratégicos, podrán consultar mapas, rutas de acceso y salidas del estadio incluso sin conexión a internet, facilitando la movilidad durante los días de partido.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.