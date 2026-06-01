¡Imperdible! Estos son los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la expectativa crece no solo por el debut de la Selección Mexicana, sino también por el espectáculo que marcará el arranque del torneo más importante del futbol internacional.

Millones de aficionados alrededor del mundo estarán pendientes de una ceremonia que promete combinar música, tradición, cultura y una producción sin precedentes, convirtiendo a México en el centro de atención global durante una jornada histórica.

En Ovaciones te decimos qué artistas se presentarán en la inauguración de la Copa del Mundo y todos los detalles del tan esperado evento.

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@Belindapop



Inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes.

El evento dará inicio 90 minutos antes del partido inaugural del torneo, que enfrentará a México y Sudáfrica en el arranque del Grupo A.

La FIFA confirmó que la inauguración contará con la participación de grandes artistas internacionales y nacionales, quienes protagonizarán un espectáculo que combinará música, danza, arte y expresiones culturales mexicanas.

Además, el concepto creativo estará inspirado en el tradicional papel picado, uno de los símbolos más representativos de la identidad cultural del país.

La ceremonia formará parte de una serie de tres eventos inaugurales organizados por los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Qué artistas se presentarán en la Inauguración del Mundial 2026

La FIFA anunció una cartelera musical integrada por reconocidas figuras de la música latina e internacional que interpretarán temas relacionados con el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de los espectáculos musicales, el show incluirá presentaciones de danza folclórica, talento indígena y expresiones artísticas que buscarán mostrar la riqueza cultural de México ante una audiencia global.

Artistas confirmados para la inauguración FIFA 2026

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

La combinación de géneros musicales abarcará desde pop, regional mexicano, hasta cumbia, rock y música urbana, ofreciendo una experiencia diseñada para conectar con aficionados de distintas partes del mundo.

El espectáculo será producido en colaboración con Balich Wonder Studio, firma reconocida internacionalmente por desarrollar ceremonias de gran escala para eventos deportivos y culturales.

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Horario e itinerario del partido inaugural de la Copa del Mundo

La inauguración del jueves 11 de junio estará programada de la siguiente manera:

Apertura de puertas del estadio: 9:00 horas (tiempo del centro de México)

Inicio de la ceremonia inaugural: 11:30 horas

Duración del espectáculo : 90 minutos

Partido México vs Sudáfrica: 13:00 horas

Los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades previas al encuentro, incluyendo experiencias interactivas, activaciones especiales y eventos organizados por la FIFA dentro del inmueble.

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