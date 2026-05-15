Policías de Ecatepec rescatan a bebé abandonado en taxi de app

Un viaje aparentemente normal terminó por destapar un caso que ha causado indignación y preocupación entre habitantes del Estado de México.

Lo que comenzó como un servicio solicitado a través de una aplicación de transporte en calles de Ecatepec, terminó convirtiéndose en una movilización policiaca luego de que un conductor descubriera que algo no estaba bien con uno de sus pasajeros.

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Hombre abandona a bebé en taxi por aplicación

El conductor de un taxi por aplicación solicitó ayuda a policías municipales de Ecatepec después de que su pasajero abandonó a un bebé de aproximadamente seis meses dentro de su unidad.

El chofer explicó a las autoridades que el pasajero abordó el vehículo en la colonia Luis Donaldo Colosio con una menor en brazos. Posteriormente, pidió ser trasladado hacia la colonia Laureles.

Al llegar al sitio indicado, el hombre descendió del automóvil y pidió al conductor que esperara unos minutos, dejando al bebé en el asiento trasero.

De acuerdo con las declaraciones del operador, el sujeto salió de un taller y subió a una motocicleta. Con el argumento de que "no podía cargar al bebé" mientras manejaba, pidiéndole al conductor del taxi de aplicación que lo siguiera.

Conductor persigue al padre de la bebé en el Edomex

El chofer relató que siguió al motociclista durante algunos metros; sin embargo, al incorporarse a la vía Morelos, el individuo aceleró y comenzó a perderse entre los vehículos hasta escapar.

Aunque el conductor trató de localizarlo, no logró encontrarlo, por lo que decidió buscar apoyo de una patrulla municipal a la altura de Los Héroes Ecatepec, donde explicó lo sucedido a elementos del Sector 12 y de la Unidad de Atención a Víctimas.

Los policías revisaron las pertenencias abandonadas junto al menor y encontraron una mochila con dos botellas de alcohol y un biberón con atole en aparente estado de descomposición.

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Abandonan a #bebé de seis meses dentro de #taxi de aplicación en #Ecatepec el padre abordo el vehículo pidió ir a un taller, recogió una moto y le solicitó al chofer que lo siguiera pero aceleró y dejó al bebé, posteriormente regreso el supuesto papá pero no acreditó parentesco pic.twitter.com/5GXm5fzgC4 — Dafne Mora (@Dafne148Mora) May 15, 2026

Qué pasó con el bebé abandonado en el taxi

De acuerdo con el medio ´N+´, los uniformados resguardaron al bebé y le proporcionaron ropa y alimento antes de trasladarlo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF municipal de Ecatepec.

Horas después, un hombre identificado como Raúl Michell "N" acudió a las instalaciones asegurando ser el padre del menor y solicitó que le fuera entregado. Sin embargo, las autoridades determinaron mantener al bebé bajo resguardo debido a que el sujeto no pudo acreditar el parentesco.

De acuerdo con la información difundida, el hombre no presentó documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP o registro del menor, además de que se solicitó la presencia de la madre para continuar con las investigaciones.

Además, el corresponsal de N+ dio a conocer que el bebé ya fue atendido por médicos que indicaron que la salud de la menor de edad se encuentra estable.

Abandonan a #bebé de seis meses dentro de #taxi de aplicación en #Ecatepec el padre abordo el vehículo pidió ir a un taller, recogió una moto y le solicitó al chofer que lo siguiera pero aceleró y dejó al bebé, posteriormente regreso el supuesto papá pero no acreditó parentesco pic.twitter.com/5GXm5fzgC4 — Dafne Mora (@Dafne148Mora) May 15, 2026

Fiscalía ya investiga el caso del bebé abandonado en taxi

Autoridades municipales informaron que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Mientras avanzan las investigaciones, el bebé permanecerá bajo cuidados del DIF de Ecatepec y será trasladado a la Casa Hogar Ecatepense, donde permanecerá protegido mientras se define su situación legal y familiar.