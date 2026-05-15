Detienen a hombre buscado por Interpol y Canadá en México ¿De qué se le acusa?

La cooperación entre México y Canadá volvió a encender las alertas internacionales tras un operativo realizado en el Caribe mexicano.

En medio de investigaciones relacionadas con crimen organizado, tráfico de drogas y redes internacionales de violencia, autoridades federales lograron ubicar y detener a un hombre señalado como pieza clave dentro de una organización delictiva transnacional que operaba bajo una estructura poco convencional.

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Capturan a Denis "N" en Quintana Roo con apoyo de Canadá

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, ejecutaron una orden de aprehensión contra Denis "N", identificado como operador logístico de una organización criminal vinculada con tráfico internacional de drogas, armas y extorsión.

De acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad, el detenido fue localizado en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, tras labores de inteligencia y seguimiento realizadas en conjunto con la Real Policía Montada de Canadá.

Foto: Gabinete de Seguridad de México ❮ ❯

Quién es Denis "N" y por qué tenía ficha roja de Interpol y orden de extradición

Las autoridades mexicanas informaron que Denis "N" contaba con una ficha roja emitida por la Interpol, además de una orden de extradición vigente solicitada por autoridades canadienses.

Según las investigaciones, el sujeto sería uno de los principales generadores de violencia relacionados con una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego.

También es señalado por presuntamente operar bajo la fachada de un club de motociclistas, estructura que habría servido para coordinar actividades ilícitas en distintos países.

Cómo fue la captura de Denis en Quintana Roo

La captura se realizó mediante un operativo coordinado por fuerzas federales en Benito Juárez, una de las zonas consideradas estratégicas para la movilidad del presunto integrante del grupo criminal.

Tras su detención, agentes federales le notificaron sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica y dará seguimiento al proceso correspondiente.

Resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades de Canadá, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en Quintana Roo a Denis "N", identificado como operador logístico de una organización delictiva... pic.twitter.com/huvByBd6Sw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

México fortalece cooperación internacional contra el crimen organizado

El Gabinete de Seguridad destacó que este tipo de acciones forman parte de los acuerdos de cooperación internacional para combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y delitos trasnacionales.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán trabajando junto con agencias internacionales para localizar y detener a objetivos considerados generadores de violencia, así como reforzar las estrategias de seguridad en distintas regiones del país.