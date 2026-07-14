¿Qué son las tradwife y por qué se debate el derecho al voto de las mujeres?

El término tradwife pasó de ser una tendencia viral en redes sociales a convertirse en uno de los temas más debatidos en los últimos días.

Lo que para algunas personas representa una elección de vida enfocada en la familia y el hogar, para otras ha despertado preocupación por los mensajes políticos que algunas de sus principales representantes han comenzado a difundir.

La controversia escaló después de que durante un encuentro conservador en Estados Unidos se plantearan ideas relacionadas con el derecho al voto de las mujeres, reavivando una discusión sobre igualdad, derechos y el papel femenino en la sociedad.

En Ovaciones te decimos qué son las tradwife y el polémico mensaje de Erika Kirk.





Erika Kirk impulsa movimiento de tradwife

La conversación tomó fuerza tras la Women's Leadership Summit 2026, organizada por Turning Point USA, donde participaron miles de mujeres identificadas con posturas conservadoras.

Durante el encuentro, Erika Kirk, directora ejecutiva de la organización, promovió un modelo de familia basado en roles tradicionales de género y abordó temas como la maternidad, la feminidad desde una visión cristiana y el llamado "voto por hogar" o "voto en familia".

La propuesta sostiene que la familia debe actuar como una sola unidad política y que el jefe del hogar, generalmente el esposo, sería quien represente a todos sus integrantes en las elecciones.

Las declaraciones provocaron una fuerte discusión en redes sociales y medios internacionales porque trasladan al ámbito político una visión que hasta hace poco predominaba en contenidos sobre estilo de vida.

La polémica aumentó cuando algunas asistentes manifestaron que estarían dispuestas a renunciar voluntariamente a su derecho individual al voto para respaldar ese modelo familiar.

Entre las voces más conocidas se encuentra la influencer Savanna Faith Stone, quien ha expresado públicamente que preferiría un sistema en el que la representación política recayera en el jefe de familia y ha señalado que estaría dispuesta a ceder su voto si ello favoreciera gobiernos con valores más conservadores.

Hasta ahora, estas posturas corresponden a opiniones expresadas por integrantes del movimiento y no representan iniciativas legislativas en Estados Unidos.

¿Qué son las tradwife?

La palabra tradwife proviene de la expresión inglesa traditional wife, que significa "esposa tradicional".

El concepto describe a mujeres que deciden centrar su vida principalmente en el matrimonio, la crianza de los hijos y las labores del hogar, mientras su pareja asume el papel de principal proveedor económico.

En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, las creadoras de contenido identificadas con esta tendencia suelen compartir videos sobre:

Cocina y recetas.

Organización y limpieza del hogar.

Maternidad .

Vida familiar.

Rutinas domésticas.

Gran parte de este contenido está acompañado por una estética inspirada en las décadas de 1950 y 1960, con vestidos clásicos, decoración vintage y una imagen idealizada de la vida doméstica.

Aunque muchas mujeres explican que se trata simplemente de una elección personal sobre cómo organizar su vida familiar, especialistas señalan que el movimiento reúne perfiles muy diversos y que no todas las tradwife comparten las mismas posturas políticas o ideológicas.

Además, existe una paradoja ampliamente señalada, ya que varias de las influencers más populares del movimiento generan importantes ingresos mediante redes sociales, publicidad y acuerdos comerciales, es decir, alcanzan independencia económica mientras promueven un modelo basado en la dependencia financiera del esposo.

¿Por qué las tradwife quieren renunciar a su derecho al voto?

El debate surgió porque algunas representantes del movimiento sostienen que el matrimonio constituye una sola unidad familiar y, por lo tanto, consideran innecesario que ambos cónyuges voten por separado.

Bajo esa lógica, el esposo sería quien represente políticamente a toda la familia.

Incluso durante la Women's Leadership Summit 2026 se planteó que las mujeres solteras podrían ser representadas por un padre, un hermano u otro familiar masculino.

Estas ideas recuerdan discusiones previas a la aprobación de la Decimonovena Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1920, que garantiza el derecho al voto de las mujeres.

Actualmente no existe ninguna propuesta oficial para eliminar ese derecho, por lo que las declaraciones forman parte del debate público impulsado por algunos sectores conservadores.

Especialistas consideran que la controversia no radica únicamente en la decisión individual de dedicarse al hogar, sino en que algunos discursos asociados al movimiento cuestionan derechos políticos conquistados por las mujeres durante el último siglo.

¿Por qué preocupa el debate de las tradwife en México ?

El tema ha generado especial atención en América Latina debido a que millones de mujeres enfrentan condiciones económicas distintas a las mostradas por las influencers tradwife.

Diversos organismos internacionales han advertido que una parte importante de las mujeres en la región no cuenta con ingresos propios y que el trabajo doméstico no remunerado continúa siendo uno de los principales factores de desigualdad.

Especialistas señalan que, en contextos marcados por pobreza, violencia familiar o brechas laborales, la dependencia económica puede limitar la autonomía de las mujeres y dificultar que abandonen relaciones abusivas.