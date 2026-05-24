Sheinbaum celebrará aniversario de la 4T con "informe de gobierno": ¿Cuándo y dónde será?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya prepara la celebración para conmemorar uno de los momentos más importantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

Aunque en años anteriores las celebraciones se concentraron en eventos masivos en la capital del país, ahora la mandataria adelantó un formato distinto que busca conectar simultáneamente con millones de personas en todo México.

El anuncio llega en medio de un ambiente político intenso, marcado por debates nacionales, críticas en redes sociales y la defensa de los programas sociales impulsados por su administración.

En Ovaciones te decimos todo lo que debes de saber sobre el próximo informe de gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo.

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Sheinbaum celebra aniversario de la 4T

Durante un evento realizado en el municipio de Teapa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que encabezará un informe de gobierno para celebrar los dos años del triunfo electoral del llamado "Segundo Piso de la Cuarta Transformación".

La mandataria explicó que el objetivo del acto será rendir cuentas a la ciudadanía y recordar el origen del movimiento político que encabeza. Además, señaló que esta celebración también servirá para reafirmar los principios de la 4T y mantener la cercanía entre el gobierno y el pueblo.

En su mensaje, Sheinbaum aseguró que su administración mantiene el compromiso de trabajar bajo los principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", al tiempo que defendió los programas sociales impulsados por su gobierno, como Salud Casa por Casa y las pensiones para adultos mayores.

La presidenta también hizo referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que continúa dedicado a la escritura y al análisis de la historia de México tras retirarse de la vida pública.

? SHEINBAUM ANUNCIA QUE HARÁ INFORME DE GOBIERNO EN LA CDMX... EN MEDIO DEL CASO ROCHA



Sheinbaum anunció que dará un "informe de gobierno" el domingo 31 de mayo.



Dice que será para celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral.



El anuncio llega en medio de la... pic.twitter.com/pc0SM4hQ0f — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) May 24, 2026

Cuándo y dónde dará Sheinbaum el informe de gobierno

Claudia Sheinbaum informó que el informe de gobierno se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

A diferencia de otros eventos políticos realizados en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta ocasión la celebración será transmitida y replicada en plazas públicas de las 32 entidades del país.

Según explicó la mandataria, la intención es evitar que simpatizantes y militantes tengan que trasladarse hasta la capital mexicana, por lo que cada estado contará con puntos de reunión para seguir el mensaje presidencial en tiempo real.

Sheinbaum detalló que este ejercicio funcionará como una "rendición de cuentas" para informar sobre los avances de su administración y reforzar la defensa de la soberanía nacional.

Durante su discurso, la presidenta lanzó un mensaje en el que aseguró que México es un país "libre, independiente y soberano", además de acusar a sus adversarios políticos de difundir desinformación y mantener posturas alineadas con intereses extranjeros.

A dos años de la victoria del pueblo, seguimos avanzando con la fuerza de millones de mexicanas y mexicanos que defienden la transformación y la soberanía nacional.

Desde Teapa, Tabasco, invité al pueblo de México a reunirnos este próximo 31 de mayo en las plazas públicas de las... pic.twitter.com/z9leyDzWXG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 24, 2026

Celebración en medio de polémica con Rocha Moya

El anuncio del informe de gobierno y la celebración por el aniversario de la 4T también provocó reacciones divididas en redes sociales.

Algunos internautas criticaron que el evento ocurra en medio de la polémica que enfrenta el gobernador Rubén Rocha Moya, quien recientemente ha sido señalado por autoridades estadounidenses.

Las críticas surgieron principalmente en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el contexto político en el que se desarrollará la celebración nacional impulsada por el gobierno federal.

"¿Y qué va a informar que no sepamos? ¿Mentiras? Promesas? ¿Acusaciones contra la oposición?" y "El mismo circo de siempre, llenan el Zócalo de acarreados, hacen su alaraca de la soberanía y al final ceden", fueron algunos de los comentarios que usuarios de 'X' hicieron referente a la celebración de la 4T.

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