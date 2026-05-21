Critican a la SCJN por colaboradoras que grabaron TikToks en oficinas; personal renuncia

La polémica volvió a sacudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que usuarios en redes sociales detectaron que las oficinas del máximo tribunal fueron utilizadas para grabar videos promocionales de TikTok.

Lo que parecía un contenido cotidiano para redes terminó encendiendo el debate sobre el uso de espacios públicos y la imagen institucional del Poder Judicial.

En Ovaciones te decimos todo lo que debes de saber de esta situación y qué magistrado está relacionado con la polémica.

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Usan la SCJN para grabar tiktoks

La controversia comenzó tras la difusión de dos videos publicados en TikTok por la marca de botanas saludables Snack´in for you.

En las grabaciones aparecen dos jóvenes promocionando productos dentro de oficinas que usuarios identificaron como instalaciones de la SCJN, específicamente áreas ubicadas en el edificio de avenida José María Pino Suárez 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En los clips, las trabajadoras aparecen consumiendo y promocionando botanas mientras realizan escenas actuadas con formato de comercial.

Uno de los videos superó las 458 mil reproducciones, mientras otro acumuló miles de vistas adicionales en pocas horas.

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Los comentarios no tardaron en viralizarse. Usuarios de la famosa aplicación reprobaron que instalaciones del Poder Judicial fueran utilizadas para fines comerciales y señalaron que mientras la Corte enfrenta rezagos en diversos asuntos, parte del personal aparentemente dedica tiempo a generar contenido para redes sociales.

De acuerdo con información de Proceso, las jóvenes serían colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo.

Además, fuentes internas señalaron que ya se inició una investigación para determinar posibles responsabilidades y sanciones por el uso indebido de espacios oficiales.

Suprema Corte como set de grabación para tiktokers

No es la primera vez que la SCJN se convierte en escenario para influencers o creadores de contenido digital.

En años recientes, diversos casos han generado críticas por el uso de oficinas públicas como sets de grabación.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 2025 con Lizeth Karina Villeda García, quien fue exhibida grabando contenido motivacional y relacionado con coaching dentro de su oficina y en horario laboral.

@politicasalvaje ¿Una influencer en la Suprema Corte? #mexico #noticias #cdmx ? sonido original - Política Salvaje

Tras la polémica, Villeda dejó su cargo, aunque meses después regresó al Poder Judicial en otra posición administrativa.

Otro caso que causó controversia fue el de Cristian Edgar Guerrero Flores, influencer y creador de contenido digital que colaboró con el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

El tiktoker generaba contenido para redes sociales desde instalaciones oficiales y recibió contratos que provocaron fuertes cuestionamientos públicos.

¿Quién permitió usar la SCJN para grabar tiktoks?

La nueva controversia apunta directamente hacia colaboradoras cercanas al ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes presuntamente utilizaron oficinas de la ponencia para grabar los videos promocionales.

En redes sociales, usuarios identificaron incluso a una de las jóvenes involucradas como Jaqueline "N", presunta integrante del equipo del ministro.

@radio_formula ¿Influencers en la Suprema Corte? Jóvenes usaron oficinas de la SCJN para promocionar marca de botanas. Serían colaboradoras del ministro Irving Espinosa. #TikTokmehizover #México #tintokinforma #viral #SCJN #CDMX ? sonido original - Radio Fórmula

Suprema Corte de Justicia responde a criticas

Ante la controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a los señalamientos a través de un comunicado. Mismo en el que se dio a conocer que las creadoras de contenido " presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable".

"Ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte", explicaron.

Además, la SCJN aseguró que el material grabado dentro de las oficinas del máximo tribunal constitucional, donde se promocionaban la marca de botanas saludables, "ya no aparece en las cuentas donde fue difundido".

Presentan su renuncia inmediata e irrevocable los trabajadores de la #SCJN que grabaron un comercial de botanas en las instalaciones del Máximo Tribunal, que posteriormente fue difundido a través de redes sociales y del cual ya se les solicitó el retiro del material. pic.twitter.com/axwS0LXoxy — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 21, 2026

¿No se pueden grabar tiktoks en la SCJN?

El tema escaló debido a que las grabaciones no fueron realizadas en espacios públicos abiertos al turismo o recorridos institucionales, sino en oficinas de trabajo donde se desarrollan actividades relacionadas con proyectos judiciales y análisis de asuntos de la Corte.

Además, las críticas aumentaron porque los videos fueron utilizados para promocionar una marca comercial, situación que muchos usuarios consideraron incompatible con la neutralidad y formalidad que debería mantener el máximo tribunal del país.

Ante dicha situación, internautas abrieron debate sobre la presencia de influencers dentro del Poder Judicial y el uso de redes sociales por parte de funcionarios y colaboradores.

Mientras algunos defienden que las plataformas digitales ayudan a modernizar la comunicación institucional, otros consideran que este tipo de contenidos dañan la imagen de imparcialidad y seriedad de la SCJN.