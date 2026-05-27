Captan luces extrañas en el cielo: ¿Se espera sismo?

Un extraño resplandor sobre zonas montañosas volvió a sacudir las redes sociales y generar incertidumbre entre habitantes del sur del país.

El video difundido muestra intensos destellos iluminando montañas, provocando una ola de comentarios, especulaciones y preguntas sobre lo que realmente ocurrió.

Mientras algunos usuarios aseguran que podría tratarse de un fenómeno natural, otros sostienen que las imágenes no son reales y apuntan directamente al uso de inteligencia artificial.

En Ovaciones te decimos si el video muestra un fenómeno natural o si se trata de inteligencia artificial.

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Luces extrañas en el cielo

De acuerdo con el medio Tabasco HOY, los supuestos destellos fueron registrados en zonas serranas de Chiapas, donde varias personas captaron luces intensas que aparecían sobre los cerros durante el día.

En el video compartido en plataformas digitales se observan rayos que iluminan momentáneamente partes altas de la montaña, algo que generó múltiples interpretaciones entre usuarios de redes sociales.

Algunas personas consideran que podría tratarse de actividad eléctrica relacionada con tormentas o condiciones atmosféricas particulares de la región.

Sin embargo, usuarios de ´X´ (Twitter) aseguran que las imágenes podrían haber sido creadas o alteradas mediante inteligencia artificial.

Asimismo, la cuenta de 'X' @TuiteroSismico, confirmó que el video se trata de un contenido realizado con Inteligencia artificial (IA).

"Supuestamente es de una tormenta que afectó ayer a México.. PERO la imagen fue creada con IA. Ya fue corroborado y es falso el video", compartió la cuenta especializada en fenómenos climáticos.

Esta imagen se hizo viral hoy. Supuestamente es de una tormenta que afectó ayer a México..

PERO la imagen fue creada con IA. Ya fue corroborado y es falso el video pic.twitter.com/0tTHftLNMi — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) May 27, 2026

¿Por qué hay luces en el cielo cuando tiembla?

Aunque muchos fenómenos virales terminan siendo malinterpretaciones o montajes digitales, la ciencia sí ha documentado casos de luces asociadas con movimientos sísmicos, conocidas como "luces de terremoto" o earthquake lights.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM? han explicado que algunas iluminaciones observadas durante sismos pueden originarse por daños eléctricos provocados por las vibraciones de la tierra.

Cuando ocurre un temblor, transformadores, cables o instalaciones eléctricas pueden generar cortocircuitos, chispas o destellos visibles en el cielo.

¡Ni OVNIS NI BOMBAS! Las luces que viste durante el sismo tienen una explicación. Nota de Lucero Rodríguez (@lucero_rdz_mx). pic.twitter.com/d1J2jwfqBj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2021

Otra teoría científica señala que ciertos minerales presentes en el subsuelo liberan cargas eléctricas cuando existe presión tectónica. Estas cargas podrían generar luminosidad antes o durante un movimiento sísmico, aunque el fenómeno continúa siendo estudiado y todavía genera debate entre investigadores.

Además, especialistas y el Servicio Sismológico Nacional (SSN) aseguran que hasta ahora no existe forma de predecir movimientos telúricos.

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