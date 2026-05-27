Hackean plataforma de Protección Civil Federal y filtran datos de funcionarios

La seguridad digital de las instituciones públicas vuelve a colocarse en el centro de la discusión tras un nuevo incidente que habría comprometido información sensible de servidores públicos en México.

El caso, difundido por el periodista especializado en ciberseguridad, Ignacio Gómez, encendió alertas por el alcance de la filtración y por los riesgos que enfrentan funcionarios de distintas dependencias federales, estatales y municipales.

Aunque el portal afectado fue dado de baja tras el ataque, la exposición de datos ya habría ocurrido, generando preocupación sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante este tipo de amenazas.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este ciberataque que sufrió el organismo del Gobierno.

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Hackean a Protección Civil

De acuerdo con información de Ignacio Gómez Villaseñor, el sitio oficial de capacitación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (preparados.gob.mx), fue vulnerado por un hacker que logró obtener acceso administrativo al sistema.

El ataque no solo permitió ingresar a la plataforma, sino también modificar registros de usuarios y acceder a las contraseñas de quienes realizaron cursos o capacitaciones dentro del portal. La infraestructura del dominio pertenecería a la Secretaría de Gobernación (Segob), según registros públicos de WHOIS.

Tras detectarse el incidente, el sitio fue deshabilitado. Sin embargo, el especialista advirtió que la filtración de información ya se habría consumado antes de que el portal fuera dado de baja.

La gravedad del caso radica en que la base de datos comprometida incluye información actualizada hasta abril de 2026, además de accesos relacionados con distintas áreas gubernamentales del país.

| HACKEAN PROTECCIÓN CIVIL FEDERAL, CAMBIAN BASE DE DATOS Y FILTRAN CONTRASEÑAS DE FUNCIONARIOS



El sitio oficial de capacitación de la @CNPC_MX (https://t.co/WJYUDOqY1z) fue vulnerado.



Un hacker logró acceso administrativo al sistema, alteró registros de usuarios y filtró... pic.twitter.com/iXfkEKhqK6 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 27, 2026

Qué datos de Protección Civil se filtraron

Entre los datos presuntamente expuestos se encuentran correos electrónicos institucionales y contraseñas de acceso de funcionarios públicos vinculados a diversas dependencias.

Según la información revelada, existirían registros de personal adscrito al IMSS, IMSS Bienestar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Educación Pública (SEP), Conagua y otras instituciones gubernamentales.

Ciberataques exhiben debilidad de las autoridades en seguridad digital

Asimismo, el periodista Ignacio Gómez cuestionó públicamente la falta de reacción de las autoridades frente a los constantes ataques contra infraestructura gubernamental en México.

A través de su publicación, Gómez Villaseñor señaló que los incidentes cibernéticos continúan acumulándose sin que exista una estrategia clara para prevenir vulneraciones o proteger adecuadamente los sistemas oficiales.

"¿Otra vez no informarán nada y dejarán pasar este incidente? Los ataques a la infraestructura gubernamental siguen sumando y las autoridades no hacen absolutamente nada por evitarlo", compartió Villaseñor.

No, no existe. Lo que sí existe son muchos padrones dispersos —sin una normativa de ciberseguridad— con altas probabilidades de ser hackeados. Y evidencia sobra. https://t.co/OkTxk0DDP8 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 27, 2026

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