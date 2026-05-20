Africom alerta sobre expansión de cárteles mexicanos en África

El general Dagvin Anderson, jefe del Comando de África de Estados Unidos (Africom), alertó ante el Congreso estadounidense sobre la expansión de estructuras vinculadas a cárteles mexicanos en territorio africano.

La advertencia ubicó al continente como un nuevo frente dentro de las rutas globales del narcotráfico y encendió alertas en materia de seguridad regional.

Anderson expuso que organizaciones criminales asociadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han extendido operaciones más allá del tráfico tradicional de drogas.

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Según la evaluación presentada por el mando militar, estas redes buscan consolidar infraestructura logística y ampliar su capacidad operativa en puntos estratégicos del continente africano.

La preocupación de Washington no se limita al movimiento de narcóticos. El diagnóstico presentado ante legisladores estadounidenses plantea que las organizaciones criminales aprovechan corredores regionales para mover cargamentos hacia mercados de alto valor fuera del continente americano, con énfasis en Europa, Medio Oriente y otras zonas de consumo internacional.

El reporte también advierte sobre la interacción entre estructuras criminales transnacionales y redes ilícitas locales. La inquietud de seguridad radica en que esos vínculos permitan fortalecer economías ilegales en regiones con inestabilidad persistente, particularmente en corredores donde operan grupos armados y organizaciones extremistas.

?? #FuerzasArmadas de #EEUU conectan a los cárteles mexicanos con el narcotráfico en #África



El general Dagvin Anderson, jefe del Comando de África de EU, señaló que los #cárteles mexicanos mantienen operaciones con nexos al tráfico de drogas desde África. Indicó que se han... pic.twitter.com/cZ1DH1Vgrs — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) May 20, 2026

La discusión pública sobre el tema también arrastró desinformación. Versiones difundidas en redes sociales atribuyeron al jefe de Africom cifras y afirmaciones que no aparecen en el planteamiento original, entre ellas supuestos conteos de laboratorios clandestinos o decomisos multimillonarios en África. La información verificada hasta ahora no sostiene esas versiones.

La advertencia de Africom coloca el fenómeno del narcotráfico mexicano dentro de una dimensión transnacional más amplia. El señalamiento ante el Congreso estadounidense muestra que la discusión de seguridad dejó de concentrarse únicamente en la frontera entre México y Estados Unidos y ahora incorpora rutas, alianzas y mercados que cruzan varios continentes.