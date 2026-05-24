Christopher Landau cuestiona apoyo de diputados de Morena a Castro

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, criticó a diputados de Morena que expresaron respaldo al expresidente cubano Raúl Castro, luego de que un grupo legislativo rechazó acusaciones judiciales promovidas en territorio estadounidense contra el exmandatario por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

La polémica surgió después de que la Embajada de Cuba en México difundió un comunicado del Grupo de Hermandad México-Cuba, integrado por legisladores morenistas, en el que rechazaron las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros exfuncionarios cubanos. El documento calificó el proceso como una acción de coacción política contra la soberanía cubana.

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Landau respondió en redes sociales y cuestionó que el pronunciamiento careciera de firmas individuales. "Me llama mucho la atención que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración", escribió el funcionario. También calificó como poco honorable la difusión de posicionamientos sin atribución nominal.

El funcionario estadounidense también criticó el respaldo de legisladores mexicanos a Cuba y cuestionó el uso de conceptos como autodeterminación y dignidad en defensa del gobierno cubano. Sostuvo que se trata de un régimen sin elecciones libres durante décadas, con lo que elevó el tono del intercambio político alrededor del caso.

El expediente judicial se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando fuerzas cubanas derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate.

Luego de que el Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, cuestionara un comunicado en apoyo a Raúl Castro, el vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Ávila, precisó que los posicionamientos oficiales del partido se emiten exclusivamente mediante mecanismos... pic.twitter.com/mYHNQnIGPm — Azucena Uresti (@azucenau) May 24, 2026

De acuerdo con autoridades estadounidenses, en el ataque murieron cuatro personas. La acusación atribuye responsabilidad a Raúl Castro y otros exfuncionarios cubanos por delitos vinculados con asesinato y destrucción de aeronaves.

El episodio reabre un frente diplomático sensible para México, dado el respaldo histórico de sectores de Morena al gobierno cubano y el endurecimiento reciente de la política estadounidense hacia La Habana. El intercambio también introduce presión política en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en un momento de alta sensibilidad regional.

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