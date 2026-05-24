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Trump critica acuerdo nuclear de Obama; asegura que iría por un acuerdo de paz con Irán

El mandatario calificó el acuerdo nuclear, como "uno de los peores acuerdos jamás firmados"

Donald Trump criticó el acuerdo nuclear de Obama de 2015. Foto: EFE
Donald Trump criticó el acuerdo nuclear de Obama de 2015. Foto: EFE

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Esta mañana, a través de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó una declaraciónexplosiva criticando duramente la era Obama y su acuerdo nuclear.

El mandatario calificó el acuerdo nuclear, como  "uno de los peores acuerdos jamás firmados". Además, reveló que ha ordenado oficialmente a los representantes estadounidenses que abandonen cualquier plazo apresurado, declarando que "el tiempo está de nuestro lado". 

Aseguró incluso, que las negociaciones finalmente avanzan de manera "profesional y productiva".  El presidente confirmó explícitamente que el aplastante bloqueo naval estadounidense se mantendrá "en plena vigencia", hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo final. 

¿Acuerdo de paz con Irán?

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el memorando de entendimiento para un acuerdo de paz con Irán está "prácticamente negociado".

Dicha declaración, levantó diversas críticas en redes sociales. 

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