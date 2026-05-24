Trump critica acuerdo nuclear de Obama; asegura que iría por un acuerdo de paz con Irán

Esta mañana, a través de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó una declaraciónexplosiva criticando duramente la era Obama y su acuerdo nuclear.

El mandatario calificó el acuerdo nuclear, como "uno de los peores acuerdos jamás firmados". Además, reveló que ha ordenado oficialmente a los representantes estadounidenses que abandonen cualquier plazo apresurado, declarando que "el tiempo está de nuestro lado".

Aseguró incluso, que las negociaciones finalmente avanzan de manera "profesional y productiva". El presidente confirmó explícitamente que el aplastante bloqueo naval estadounidense se mantendrá "en plena vigencia", hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo final.

¿Acuerdo de paz con Irán?

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el memorando de entendimiento para un acuerdo de paz con Irán está "prácticamente negociado".

NOW: President Trump has just fired off an explosive Truth Social statement, slamming the Obama-era !!



President Trump completely slammed Obama´s 2015 nuclear deal as "one of the worst deals ever made,"



The President revealed he has officially ordered U.S. representatives to... pic.twitter.com/XmEMgugEZ8 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 24, 2026

Dicha declaración, levantó diversas críticas en redes sociales.