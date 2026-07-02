¿La Iglesia rompe con el Vaticano? La primera gran crisis del Papa León XIV

La Iglesia católica vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años. A poco tiempo del pontificado del Papa León XIV, estalló un conflicto que podría marcar un antes y un después para su liderazgo.

Lo que ocurrió en una ceremonia religiosa en Suiza no solo desafía la autoridad del nuevo Pontífice, sino que también revive una vieja disputa entre el Vaticano y uno de los grupos más conservadores del catolicismo.

En Ovaciones te explicamos todo sobre la crisis que la Santa Sede está viviendo.





El Papa León XIV frente a su primera gran crisis

El Papa León XIV enfrenta la primera gran crisis de su pontificado después de que la Sociedad de San Pío X, un grupo católico tradicionalista, decidió nombrar a cuatro nuevos obispos sin pedir autorización al Vaticano.

La ceremonia se realizó en Écône, Suiza, ante miles de personas y siguiendo la liturgia tradicional en latín. Sin embargo, el problema no fue la celebración, sino que la Iglesia católica establece que solo el Papa puede autorizar este tipo de nombramientos.

Antes de que se llevaran a cabo las ordenaciones, el Papa León XIV pidió públicamente al grupo que cancelara la ceremonia. Incluso advirtió que los sacramentos celebrados por esos nuevos obispos no serían reconocidos oficialmente por la Iglesia.

Pese a ello, la Sociedad de San Pío X siguió adelante.

Como respuesta, el Vaticano calificó lo ocurrido como un "acto cismático", es decir, una acción que rompe la unidad de la Iglesia y desafía directamente la autoridad del Papa.

Por lo que la Santa Sede lanzó un comunicado donde lamentó lo sucedido y señaló que "la túnica de Cristo", que León XIV había pedido "no lacerar" en una carta enviada el 29 de junio, finalmente "ha sido rasgada".

Además, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, expresó su "profundo dolor" por una decisión que considera perjudicial para toda la Iglesia.

¿Qué es un ´acto cismático´?

Un acto cismático ocurre cuando una persona o un grupo deja de obedecer la autoridad del Papa y actúa por su cuenta en asuntos importantes para la Iglesia.

En este caso, el conflicto surgió porque la Sociedad de San Pío X decidió consagrar obispos sin el permiso del Pontífice.

Para el Vaticano, eso representa una ruptura con las normas de la Iglesia y puede tener consecuencias muy serias.

La principal es la excomunión automática, una sanción prevista por el derecho canónico. Esto significa que quienes participaron en esas ordenaciones quedan fuera de la plena comunión con la Iglesia hasta que su situación sea regularizada.

¿Quiénes son la Sociedad de San Pío X y por qué tienen diferencias con el Vaticano?

La Sociedad de San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre.

Desde entonces, el grupo ha defendido una visión muy tradicional del catolicismo y ha criticado varias de las reformas aprobadas por la Iglesia durante el Concilio Vaticano II, como celebrar la misa en idiomas distintos al latín o impulsar un mayor diálogo con otras religiones.

Actualmente cuenta con alrededor de 600 mil seguidores en distintos países y mantiene seminarios, iglesias y comunidades propias.

Aunque nunca ha dejado de identificarse como católica, durante décadas ha tenido diferencias con Roma por considerar que la Iglesia se ha alejado de sus tradiciones.

Conflicto revive crisis pasada

En 1988, el fundador del grupo, Marcel Lefebvre, también ordenó obispos sin autorización del entonces Papa.

Aquella decisión provocó una ruptura histórica con el Vaticano y terminó con la excomunión de los involucrados.

Ante los recientes hechos, las alarmas se encendieron dentro de la Iglesia. Aunque especialistas y fieles seguidores consideran que este episodio revive un conflicto que nunca terminó por resolverse y que vuelve a exponer las diferencias entre el Vaticano y los sectores más conservadores.

¿Por qué esta crisis es tan importante?

Más allá de la ordenación de cuatro obispos, el fondo del problema es mucho más grande. La autoridad del Papa se encuentra en juego, así como la unidad de la Iglesia católica.

León XIV llegó al pontificado con la intención de acercar posturas y reducir las divisiones internas, pero este desafío se convirtió en la prueba más difícil desde que asumió el cargo.

La manera en que el Vaticano responda a esta situación podría marcar el rumbo de la relación con los grupos tradicionalistas durante los próximos años y convertirse en uno de los momentos más importantes del inicio del pontificado de León XIV.