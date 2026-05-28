FBI arresta a alto funcionario de la CIA: ¿De qué se le acusa?

La detención de un ex alto funcionario vinculado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desató una ola de preguntas dentro y fuera de Estados Unidos.

Lo que comenzó como una investigación interna por supuestas irregularidades administrativas terminó revelando un hallazgo millonario que ahora mantiene bajo la lupa a una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la historia que incluye lingotes de oro, millones en efectivo, relojes de lujo y acusaciones de fraude que han sacudido a Washington.

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FBI detiene a David Rush

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a David Rush, ex directivo de alto nivel relacionado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), luego de un operativo realizado en una residencia ubicada en Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes federales encontraron aproximadamente 303 lingotes de oro de un kilogramo cada uno, además de cerca de dos millones de dólares en efectivo y más de 30 relojes de lujo, varios de ellos de la marca Rolex.

La investigación comenzó después de que la propia CIA detectara posibles irregularidades durante una revisión interna.

Posteriormente, el director de la agencia, John Ratcliffe, remitió el caso al FBI para abrir una investigación criminal. Por lo que Rush permanece detenido mientras espera una audiencia judicial programada para los próximos días.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han revelado si existen otros funcionarios implicados en el caso.

IT'S OFFICIAL: Former high-level CIA official David Rush is in JAIL after committing jaw-dropping fraud, stealing $40 MILLION worth of gold bars, $2M in cash and 35 Rolexes from the CIA



A total of 303 gold bars were found, and Rush claimed he needed it for "work-related... pic.twitter.com/jqEL6HWm2S — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 28, 2026

¿Por qué detuvieron al ex funcionario de la CIA?

Las autoridades federales acusan a David Rush de presunta malversación de fondos públicos y fraude relacionado con documentación falsa.

Según la investigación, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 el ex funcionario solicitó grandes cantidades de divisas extranjeras y lingotes de oro argumentando que eran necesarios para "gastos relacionados con el trabajo".

Sin embargo, durante una auditoría, la CIA no pudo localizar el destino de esos recursos ni encontrar registros oficiales sobre su uso.

Además, el expediente judicial señala que Rush habría mentido sobre su historial académico y militar para obtener beneficios económicos dentro del gobierno estadounidense.

Entre las acusaciones también figura haber cobrado pagos por licencia militar pese a que presuntamente ya no pertenecía a la Reserva Naval.

Las autoridades consideran especialmente delicado el caso debido a que Rush contaba con autorización de seguridad de alto secreto y acceso a información clasificada.

¿Quién es David Rush y por qué tenía lingotes de oro?

David Rush es identificado en los documentos judiciales como un ex alto ejecutivo de una agencia gubernamental de Estados Unidos.

Aunque las investigaciones siguen abiertas, los documentos no explican claramente por qué el ex funcionario almacenaba la gran cantidad de oro y dinero en efectivo en su vivienda.

De acuerdo con BBC, el valor estimado de los lingotes supera los 40 millones de dólares.

La presencia de relojes de lujo y grandes cantidades de efectivo también llamó la atención de los investigadores, quienes ahora intentan determinar si el dinero estaba relacionado con operaciones gubernamentales, enriquecimiento ilícito o posibles actividades no autorizadas.