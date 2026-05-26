Marco Almanza niega acusaciones de EU y asegura que actuó "con rectitud"

La comparecencia de un ex mando de seguridad de Sinaloa ante autoridades federales volvió a encender la atención sobre las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra funcionarios y ex servidores públicos presuntamente ligados al crimen organizado.

Entre señalamientos, acusaciones y declaraciones públicas, el caso de Marco Antonio Almanza Avilés ha generado expectativa por el alcance de las indagatorias y por la postura que el ex jefe policiaco asumió frente a las imputaciones.

Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo relaciona con presuntos nexos con "Los Chapitos", el ex director de la Policía de Investigación sostiene que su trayectoria estuvo marcada por la legalidad y asegura que no tiene nada que ocultar.

En Ovaciones te decimos todo sobre el caso de Almanza Avilés y su presunto vínculo con "La Chapiza".

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¿Qué declaró Marco Antonio Almanza Avilés ante la FGR?

Marco Antonio Almanza Avilés, ex director de la Policía de Investigación de Sinaloa, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para comparecer de manera voluntaria tras las acusaciones formuladas en su contra por autoridades estadounidenses.

Antes de ingresar a las oficinas federales, el exfuncionario habló con medios de comunicación y rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales.

Aseguró que durante más de 31 años de servicio dentro de corporaciones policiacas actuó "con rectitud" y conforme a la ley.

"Yo no tengo por qué irme a entregar. Todo el tiempo pertenecí a una institución y mi trabajo lo hice con rectitud y apegado a la legalidad", declaró.

Almanza Avilés también afirmó que no se encuentra prófugo ni ocultándose de las autoridades.

El ex titular de PDI explicó que continúa viviendo en su domicilio habitual y actualmente se dedica aactividades agrícolas en San Luis Río Colorado, Sonora, donde posee cultivos de alfalfa.

#Estados



Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la @FiscaliaSinaloa, afirmó previo a su comparecencia ante la @FGRMexico que ni siquiera serviría como testigo protegido.

El exfuncionario señaló que, tras 31 años en la corporación, está... pic.twitter.com/IAHLQyFr4w — Punto de Referencia (@MXReferencia) May 26, 2026

El ex mando policiaco de 54 años aseguró que incluso viajó recientemente a Yuma, Arizona, para comprar herramientas de trabajo, situación que utilizó para sostener que nunca intentó evadir a las autoridades de Estados Unidos.

"Hice las cosas bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea. Si hay que ir a Estados Unidos a aclarar eso, vamos y aclaramos", expresó.

Asimismo, cuestionó la forma en que se construyen algunas investigaciones en Estados Unidos, señalando que los señalamientos en su contra estarían basados únicamente en testimonios y no en pruebas contundentes.

EU acusa a Almanza Avilés por nexos con el narco

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Marco Antonio Almanza Avilés dentro de un expediente presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le señala por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación, el ex director de la Policía de Investigación habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos entre 2017 y 2022 a cambio de favorecer las operaciones del grupo criminal en Sinaloa.

Las investigaciones estadounidenses sostienen que Almanza Avilés presuntamente permitió el traslado de sustancias químicas utilizadas para la producción de fentanilo, además de ordenar liberaciones de integrantes vinculados al narcotráfico y filtrar información sobre operativos realizados por fuerzas federales mexicanas.

El documento judicial también lo identifica presuntamente bajo el alias "R1" en listas internas del cártel.

Estados Unidos acusa de narcotráfico al gobernador de Sinaloa



La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos penales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.



Las autoridades estadounidenses vinculan a los... pic.twitter.com/VCXuFQgulV — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 29, 2026

Las autoridades de Estados Unidos le atribuyen delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Hasta el momento, las acusaciones no han sido acreditadas por autoridades judiciales mexicanas y el exfuncionario niega de manera categórica cualquier relación con organizaciones delictivas.

Quién es Marco Antonio Almanza Avilés

Marco Antonio Almanza Avilés desarrolló gran parte de su carrera dentro de corporaciones de investigación en Sinaloa.

Ingresó a la entonces Policía Judicial del Estado en 1991 y ocupó distintos cargos operativos y de investigación durante más de tres décadas.

En 2005 fue identificado como comandante dentro de la corporación y posteriormente ascendió a coordinador de investigaciones. También encabezó áreas especializadas relacionadas con delitos patrimoniales.

La "nómina" de sobornos de Los Chapitos



"R1" (Almanza Avilés / Contreras Núñez, Jefes de Policía

de Investigación): $300,000 MXN "Culiacán Regio"



(Dámaso Castro): $200,000 MXN



"Tornado" (Dionisio Hipólito): $100,000 MXN



"Juanito" (Valenzuela Millán): $30,000 MXN pic.twitter.com/RDrvXwuB7v — huellas de México (@huellasMx_) April 29, 2026

En 2017 fue designado encargado de la Dirección de la Policía de Investigación y, en diciembre de 2019, rindió protesta formal como comisario general de la corporación.

Durante su gestión, la Policía de Investigación estuvo encargada de integrar carpetas de investigación, ejecutar órdenes de aprehensión y colaborar en investigaciones penales en Sinaloa.

Almanza Avilés permaneció en el cargo hasta noviembre de 2022, cuando presentó su renuncia tras más de 31 años de servicio dentro de instituciones de seguridad pública.

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