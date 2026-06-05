EU y países aliados denuncian intento de derrocar al gobierno de Bolivia

En un mensaje publicado en redes sociales, Estados Unidos y los socios del Escudo de las Américas denunciaron que hay esfuerzos para derrocar al gobierno boliviano.

Acusaron que estas amenazas estarían financiadas por el dinero del narcotráfico y por ello, no dejarían que suceda un movimiento contra el actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Estados Unidos y nuestros socios del Escudo de las Américas apoyamos al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente @Rodrigo_PazP. Los intentos de contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el... — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) June 5, 2026

En los últimos días Bolivia ha vivido desde hace más de un mes protestas de campesinos, obreros, mineros, transportistas, maestros, entre otros sectores, que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"Respaldamos al gobierno democrático de Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia", explicó el comunicado conjunto firmado por 13 países que crearon en marzo una alianza de seguridad en la región.

Y dijeron que quieres estén financiando estas protestas deben rendir cuentas.

En el escrito agregaron que la ley de la turba no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas de pasar página sobre dos décadas de gobiernos corruptos.

"Quienes tengan reclamos legítimos deben aprovechar la disposición del gobierno al diálogo", precisa el texto.