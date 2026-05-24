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Se revelan antecedentes de atacante abatido en Casa Blanca; Donald Trump agradece al Servicio Secreto

Esta mañana se revelaron detalles sobre los antecedentes del atacante abatido en Casa Blanca

Esta mañana se dieron a conocer los antecedentes del atacante abatido en los alrededores de la Casa Blanca, tras un tiroteo. Foto: EFE
Esta mañana se dieron a conocer los antecedentes del atacante abatido en los alrededores de la Casa Blanca, tras un tiroteo. Foto: EFE

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La tarde de este sábado 23 de mayo, se reportó a un sospechoso abriendo fuego frente a la Casa Blanca. Luego de un intercambio de balas con lo agentes de Servicio Secreto. El hombre fue herido por esta corporación  entre la calle 17 y avenida Pensilvania. 

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde y esta mañana, se revelaron los antecedentes de este hombre que murió una vez trasladado al hospital más cercano, tras ser herido en el ataque en contra de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

Medios de comunicación estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, quien era conocido, tanto con el Servicio Secreto, como por el Departamento de Policía Metropolitana, según fuentes policiales. De acuerdo con declaraciones del mandatario, el atentado se dio un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Trump agradece a Servicio Secreto

El presidente Donald Trump, agradeció al Servicio Secreto de Estados Unidos por salvaguardar su hogar y su vida. 

"Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país"

Antecedentes de atacante de la Casa Blanca

El atacante identificado como Nasire Best, tenía 21 años. Era originario de Maryland y contaba con un historial de violencia, trastornos emocionales y detenciones previas por incidentes en la zona de la residencia presidencial. Además tenía orden de restricción para no acercarse a la zona. 

De acuerdo con la agencia informativa, EFE, periodistas de distintos medios, tuvieron que ponerse a salvo durante el tiroteo. Hasta el momento, no se han reportado heridos. 

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